Ethereum подає «рідкісний сигнал перепроданості», що історично передував значним ралі

Після різкого падіння ціни Ethereum на 20% за останні два тижні, ключовий технічний індикатор — індекс відносної сили (RSI) — опустився до екстремально низьких значень, сигналізуючи про «рідкісну перепроданість». Історично такі показники часто передували значному зростанню ціни, що дає трейдерам надію на короткостроковий відскок, пише Cointelegraph.

Що показує індикатор RSI

Внаслідок падіння ціни з $4800 до рівня нижче $4000, 4-годинний RSI впав до шестимісячного мінімуму в 14,5 пункта. Таке глибоке падіння є рідкісним явищем.

«Лише 19-й раз за 10 років 4-годинний RSI для $ETH впав нижче 15 — це рідкісний сигнал перепроданості», — зазначив у своєму дописі крипто-коментатор Coin Bureau.

Аналітики проводять історичні паралелі: востаннє індикатор був настільки низьким у квітні, коли ціна ETH становила $1400, а інший схожий сигнал у червні передував ралі на 134% за два місяці.

Думки аналітиків: очікування відскоку

Більшість трейдерів сходяться на думці, що такий сигнал свідчить про «вичерпання продавців» і що ціна ETH готова до «бичачого розвороту».

«RSI знаходиться в зоні, яка запускає бичачий розворот, як це було в червні», — зазначив аналітик Mickybull Crypto, вказуючи на «ознаки того, що локальне дно, ймовірно, досягнуто».

Ця думка підкріплюється й ончейн-даними, які фіксують активну скупку Ethereum «китами» (великими власниками) на поточних цінових рівнях.

Ключовий рівень — $3800-$3900

Водночас аналітики наголошують, що для підтвердження бичачого сценарію ціна Ethereum повинна втриматися вище ключової зони підтримки $3800-$3900.

У разі ж провалу цього рівня підтримки, можлива глибша корекція до $3600 або навіть до зони $3000-$3300.