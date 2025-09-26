Для ФОПів спростили умови несплати ЄСВ за себе, якщо внесок вже сплатив роботодавець

З 1 жовтня 2025 року набувають чинності зміни, що спрощують для фізичних осіб-підприємців (ФОП) та інших самозайнятих осіб умови звільнення від сплати Єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе. Ключовим нововведенням є скасування вимоги про наявність «основного місця роботи». Про це у п'ятницю, 26 вересня, повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

Нові, спрощені умови

Відтепер, для того щоб ФОП чи інша самозайнята особа, яка одночасно є найманим працівником, була звільнена від сплати ЄСВ «за себе», необхідно дотримуватися лише двох умов:

Роботодавець (включно з резидентом Дія Сіті) вже сплатив за цю особу ЄСВ.

Сума сплаченого роботодавцем ЄСВ є не меншою за мінімальний страховий внесок.

Скасування вимоги про «основне місце роботи» усуває бюрократичну перепону, яка раніше створювала невизначеність для багатьох українців, що поєднують підприємницьку діяльність та роботу за наймом.

Що робити, якщо роботодавець сплатив менше мінімуму

Якщо сума ЄСВ, сплачена роботодавцем (наприклад, у разі роботи на неповну ставку), є меншою за мінімальний страховий внесок, самозайнята особа повинна самостійно доплатити різницю.

Для ФОП на єдиному податку така доплата є обов'язковою. Інші самозайняті особи зобов'язані доплачувати лише в тому випадку, якщо вони мали чистий дохід за цей період.

У ДПС зазначають, що такі зміни зроблять систему більш справедливою, не зменшуючи при цьому рівня соціального захисту самозайнятих осіб.