Нацбанк встановив нові курси гривні до іноземних валют на понеділок, 29 вересня. Згідно з даними на сайті регулятора, євро подешевшало на 30 копійок, а долар лишається стабільним.
26 вересня 2025, 15:39
НБУ підняв курс гривні у праі з євро на 30 копійок
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Курс долара
На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 41,4789грн. Це на 1 копійку менше, ніж у п'ятницю (41,4939).
Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс євро
Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 48,4059, що на 30 копійок менше, ніж у п'ятницю (48,7118).
Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).
Курс польського злотого
НБУ на понеділок встановив такий курс польського злотого: 11,4248 (у п'ятницю курс був 11,3333).
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі