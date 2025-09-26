НБУ підняв курс гривні у праі з євро на 30 копійок

Нацбанк встановив нові курси гривні до іноземних валют на понеділок, 29 вересня. Згідно з даними на сайті регулятора, євро подешевшало на 30 копійок, а долар лишається стабільним.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 41,4789грн. Це на 1 копійку менше, ніж у п'ятницю (41,4939).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 48,4059, що на 30 копійок менше, ніж у п'ятницю (48,7118).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на понеділок встановив такий курс польського злотого: 11,4248 (у п'ятницю курс був 11,3333).

Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту