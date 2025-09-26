Ціни на цибулю в Україні знизилися на 20%

З початку цього тижня на українському ринку зафіксовано чергове зниження гуртових цін на цибулю. За повідомленням аналітиків проєкту EastFruit, основною причиною стало масове надходження пізніх сортів овочу на ринок, оскільки в північних і західних областях розпочався їхній збір.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На скільки подешевшала цибуля

Гуртові ціни на цибулю на внутрішньому ринку в середньому знизилися до рівня 6−13 грн/кг (або $0,15−0,31/кг), що приблизно на 20% дешевше, ніж тижнем раніше.

Зазначається, що фермери зараз активно продають переважно ту цибулю, яка не підлягає тривалому зберіганню через певні якісні параметри.

Незважаючи на поточне падіння цін, багато учасників ринку відзначають, що загальний урожай якісної цибулі в поточному сезоні суттєво скоротився через несприятливі погодні умови.

Наразі цибуля в Україні в середньому коштує на 24% дешевше, ніж було зафіксовано в аналогічний період минулого року.