Британські банки запускають пілотний проєкт з токенізації депозитів

Група найбільших кредиторів Великої Британії, серед яких HSBC, NatWest, Lloyds та Barclays, розпочала пілотний проєкт для тестування використання токенізованих депозитів. Цей крок є відповіддю на заклики голови Банку Англії Ендрю Бейлі, який раніше просив надавати перевагу цій технології, а не стейблкоїнам. Про це у п'ятницю, 26 вересня, повідомляє Reuters.

Що тестуватимуть банки

Пілотний проєкт, який триватиме до середини 2026 року, має на меті перевірити використання токенізованих депозитів у кількох сценаріях:

Платежі на онлайн-маркетплейсах.

Процес переоформлення іпотеки.

Розрахунки за цифровими активами.

Як зазначила представниця UK Finance, токенізація дозволяє банкам впроваджувати інновації, залишаючи при цьому платежі всередині регульованої банківської системи.

Скептицизм Банку Англії щодо стейблкоїнів

Рішення банків зосередитися саме на токенізованих депозитах є прямою реакцією на позицію їхнього головного регулятора. У липні голова Банку Англії Ендрю Бейлі висловив сумнів у необхідності стейблкоїнів. Він попередив, що ці інструменти виводять гроші з банківської системи та можуть загрожувати фінансовій стабільності, і застеріг банки від випуску власних стейблкоїнів.

Токенізовані депозити проти стейблкоїнів: у чому принципова різниця?

Хоча обидві технології використовують блокчейн і є цифровим представленням вартості, між ними існує фундаментальна юридична та економічна різниця.

Стейблкоїн (USDC, USDT): Випускається небанківською фінтех-компанією (Circle, Tether). Коли ви купуєте USDC, ви фактично стаєте кредитором компанії Circle. Гроші, що забезпечують стейблкоїн, зберігаються на рахунках цієї компанії в комерційних банках. Це виводить гроші з традиційної системи банківських депозитів.

Токенізований депозит: Це цифрове представлення ваших грошей, що залишаються на вашому банківському рахунку. Токен — це просто новий, більш ефективний спосіб доступу до вашого традиційного депозиту та його переказу. Відповідальність за нього несе ваш банк, а не стороння фінтех-компанія. Гроші залишаються всередині регульованої та застрахованої банківської системи.

Головна відмінність — у тому, хто є емітентом та де фізично знаходяться гроші.