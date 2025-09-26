Multi від Мінфін
26 вересня 2025, 14:41

Amazon заплатить $2,5 млрд за звинуваченнями у введенні клієнтів в оману

Компанія Amazon.com сплатить $2,5 мільярда для врегулювання позову Федеральної торгової комісії США (FTC), яка звинуватила техногіганта у використанні оманливих практик для залучення мільйонів споживачів до своєї платної підписки Prime. Попри величезну суму, ринки відреагували на новину спокійно, а сама компанія не визнала своєї провини. Про це пише Reuters.

Компанія Amazon.com сплатить $2,5 мільярда для врегулювання позову Федеральної торгової комісії США (FTC), яка звинуватила техногіганта у використанні оманливих практик для залучення мільйонів споживачів до своєї платної підписки Prime.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі врегулювання: штрафи та компенсації

Угода передбачає:

  • $1 мільярд штрафу, який буде сплачено до бюджету FTC.
  • $1,5 мільярда у фонді для компенсації постраждалим клієнтам.

Право на компенсацію мають близько 35 мільйонів користувачів. Ті, хто підписався на Prime через певні пропозиції в період з червня 2019 по червень 2025 року і майже не користувався перевагами сервісу, автоматично отримають по $51. Інші клієнти, які в цей період безуспішно намагалися скасувати підписку, зможуть подати заявку на виплату.

Суть звинувачень FTC

FTC стверджувала, що Amazon роками використовувала маніпулятивний дизайн свого сайту, щоб заплутати клієнтів.

  • Оманлива підписка: Користувачам пропонували, наприклад, «Безкоштовну доставку в той же день», не вказуючи чітко, що натискання на цю кнопку автоматично зареєструє їх у платному сервісі Prime.
  • Надскладне скасування: Процес скасування підписки був навмисно ускладнений і заплутаний. FTC у своїх матеріалах посилалася на внутрішні документи Amazon, де співробітники називали цей процес «негласною раковою пухлиною».

Зміни та реакція компанії

В рамках угоди Amazon погодився зробити процес підписки та скасування більш прозорим, зокрема, створити «чітку та помітну» кнопку для відмови від Prime.

У своїй заяві Amazon зазначила, що угода дозволяє компанії рухатися далі, і що більшість необхідних змін вже були впроваджені ще у 2022 році, під час розслідування FTC.

Реакція ринку та регуляторів

Акції Amazon майже не змінилися після новини. Аналітики зазначають, що сума штрафу є «відносно безболісною» для компанії, яка заробляє стільки ж від продажів кожні 33 години.

Голова FTC Ендрю Фергюсон назвав угоду «рекордною та монументальною перемогою для мільйонів американців». Натомість його попередниця Ліна Хан, за часів якої було подано позов, назвала суму «краплею в морі для Amazon».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
