26 вересня 2025, 13:47

Трамп вводить нові мита на ліки, вантажівки та меблі: акції фармкомпаній відреагували падінням

Президент США Дональд Трамп у четвер оголосив про новий раунд жорстких мит на широкий спектр імпортованих товарів, зокрема ліки, вантажівки та меблі. Про це повідомляє Reuters.

Президент США Дональд Трамп у четвер оголосив про новий раунд жорстких мит на широкий спектр імпортованих товарів, зокрема ліки, вантажівки та меблі.
Фото: pixabay.com

Деталі

Нові тарифи, які набудуть чинності наступного тижня (з 1 жовтня), включають:

  • 100% мито на фірмові та патентовані лікарські засоби;
  • 25% мито на великовантажні вантажівки;
  • Мита до 50% на меблі (зокрема, кухонні шафи та туалетні столики).

За словами Трампа, мета цих заходів — захистити виробничий сектор США та забезпечити національну безпеку.

Фондовий ринок реагує падінням

Рішення про введення 100% мита на брендовані ліки негативно позначилося на світових фондових ринках. Акції фармацевтичних компаній по всій Азії різко впали:

  • Австралійська CSL досягла шестирічного мінімуму.
  • Японська Sumitomo Pharma впала більш ніж на 3%.
  • Фармацевтичні індекси в Гонконзі та Індії знизилися більш ніж на 1%.
  • Індекс виробників меблів, що котируються в Китаї, також впав приблизно на 1%.

Мито на ліки застосовуватиметься до всіх імпортованих препаратів, якщо компанія не розпочала будівництво виробничого заводу на території США.

Варто зазначити, що у 2024 році США імпортували близько 60% ліків з країн Європейського Союзу.

Економічний вплив

Нові мита посилюють стурбованість щодо уповільнення глобального економічного зростання. Федеральна резервна система США раніше заявляла, що такі тарифи сприяють зростанню споживчих цін в Америці.

Зазначається, що існуючі торговельні угоди з ЄС, Японією та Великою Британією можуть частково пом'якшити вплив нових мит, оскільки містять положення, які обмежують розмір зборів на певні продукти, як-от фармацевтика.

Захист виробництва США

Мита на вантажівки (25%) та меблі (до 50%) Трамп пояснив необхідністю захисту американських виробників від «масштабного заповнення» ринку цими продуктами з боку інших країн.

Зокрема, мито на вантажівки спрямоване на захист виробників від «нечесної зовнішньої конкуренції», попри застереження американської Торгової палати, яка вказувала, що основні імпортери (Мексика, Канада, Німеччина, Японія та Фінляндія) є союзниками США.

Окрім того, адміністрація Трампа розширила кількість розслідувань, пов'язаних з національною безпекою, які можуть стати основою для запровадження нових мит на такі товари, як вітрові турбіни, літаки, напівпровідники та критично важливі мінерали.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
