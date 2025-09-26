Регулятори США розслідують підозрілу торгівлю акціями компаній з крипторезервами

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) та Управління з регулювання фінансової індустрії (FINRA) почали перевірку компаній, які оголосили про намір придбати криптовалюти. Регуляторів зацікавила незвично висока активність на фондовому ринку, яка спостерігалася безпосередньо перед офіційними анонсами про криптоінвестиції. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на обізнані джерела, пише Incrypted.

Підозри в інсайдерській торгівлі

Занепокоєння викликає те, що інформація про заплановану купівлю криптовалют могла «витікати» до її публічного оголошення. Це може бути порушенням вимог Regulation Fair Disclosure (Reg FD), який забороняє компаніям вибірково розкривати суттєві відомості, що впливають на котирування акцій.

FINRA вже надсилала компаніям листи, які, за словами колишнього юриста SEC Девіда Чейза, часто свідчать про початок розслідування інсайдерської торгівлі.

Наразі невідомо, чи розслідування стосується конкретних фігурантів, але це може стати першим етапом глибшого аналізу дій інвесторів.

Бум крипторезервів та витоки інформації

Новий корпоративний тренд був спровокований компанією MicroStrategy, яка перетворила купівлю біткоїна на частину своєї фінансової стратегії. За оцінками Architect Partners, аналогічну модель перейняли вже 212 компаній, а загальний обсяг їхніх запланованих вкладень у криптовалюти перевищив $100 млрд.

Юристи, знайомі з процесом, зазначають, що багато фірм проводять попередні консультації з приватними інвесторами, підписуючи угоди про нерозголошення.

Однак в окремих випадках інформація про угоди «витікала», що призводило до зростання ціни акцій ще до офіційного оголошення. Такі витоки не лише викликають підозри регуляторів, але й ускладнюють визначення справедливої ринкової ціни активу.