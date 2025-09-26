Долар утримує позиції на тлі сильних даних, ринки переоцінюють плани ФРС

Долар США у п'ятницю, 26 вересня, торгувався стабільно, утримуючи значне зростання, зафіксоване протягом тижня. Серія несподівано сильних економічних даних зі США послабила очікування ринку щодо подальшого агресивного пом'якшення монетарної політики з боку ФРС. Увага інвесторів тепер прикута до звіту про споживчі витрати. Про це повідомляє Reuters.

Сильна економіка ставить під сумнів зниження ставок

У четвер було оприлюднено низку економічних звітів, які перевершили очікування аналітиків:

ВВП за II квартал було переглянуто в бік підвищення до 3,8% (проти очікувань у 3,3%).

Щотижневі заявки на допомогу з безробіття впали.

Замовлення на капітальні товари та оптові запаси також виявилися сильнішими за прогнози.

На тлі цих даних інвестори дещо скоротили свої ставки на подальше зниження ставок ФРС. Імовірність того, що ФРС утримається від зниження ставки наступного місяця, зросла з 8,1% до 12%, згідно з інструментом CME FedWatch.

Реакція валютних ринків

Індекс долара готується зафіксувати найбільше тижневе зростання за два місяці. Євро торгується поблизу тритижневого мінімуму на рівні $1,1669, а британський фунт — біля двомісячного мінімуму на позначці $1,3347. Японська єна впала до восьмитижневого мінімуму.