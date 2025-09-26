За перше півріччя 2025 року великі та середні підприємства України продемонстрували значну фінансову стійкість. За даними Державної служби статистики, частка прибуткових компаній сягнула 74,3%.
26 вересня 2025, 12:03
У першому півріччі 74% великих та середніх підприємств України отримали прибуток
Прибуток у 4,4 раза перевищив збитки
Загалом, за результатами діяльності, отриманий прибуток у 4,4 раза перевищив загальні збитки:
- Загальний прибуток: 555,7 млрд грн.
- Загальні збитки: 126,9 млрд грн.
Лідерами за обсягом прибутку стали підприємства таких секторів:
- Промисловість — 203,8 млрд грн
- Страхова та фінансова діяльність — 167,9 млрд грн
- Оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 87,2 млрд грн
Найбільші суми збитків зафіксовано в таких сферах:
- Промисловість — 74,4 млрд грн
- Оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів — 18,5 млрд грн
- Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність — 18,2 млрд грн
Джерело: Мінфін
