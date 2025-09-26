У США запускають перший спотовий Ethereum-ETF зі стейкінгом: що нового

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

У США запускають перший спотовий Ethereum-ETF зі стейкінгом

25 вересня американські компанії REX Shares та Osprey Funds оголосили запуск на біржі Cboe свого REX-Osprey ETH Staking ETF (ESK). Це перший у США біржовий фонд (ETF) на базі Ethereum, який пропонує інвесторам можливість стейкінгу (отримання пасивного доходу від утримання активів).

Ключова відмінність цього фонду полягає в його юридичній реєстрації. На відміну від більшості інших криптовалютних ETF, ESK зареєстрований відповідно до Закону про інвестиційні компанії 1940 року (The Investment Company Act of 1940) і класифікується як корпорація типу «C» (C Corporation).

Такий підхід дозволив REX Shares і Osprey Funds уникнути тривалого процесу розгляду заявок, який зазвичай вимагається для фондів, що підпадають під дію іншого закону (Securities Act of 1933).

Фонд ESK інвестує безпосередньо в Ethereum. Структура трасту дозволяє використовувати придбані активи для стейкінгу, а винагорода, отримана за цей процес, розподіляється між власниками акцій фонду.

Обсяг активів під управлінням (AUM) на момент запуску становив $625 000 (25 000 акцій в обігу).

Запуск ESK став четвертим криптовалютним продуктом від цих компаній на біржі Cboe, де вже торгуються їхні фонди на базі Solana, Dogecoin та XRP.

Circle розглядає механізм «зворотних транзакцій» для захисту від шахрайства

Компанія Circle, емітент стейблкоїнів, вивчає можливість запровадження механізму, який дозволить скасовувати транзакції з її токенами. Президент Circle Хіт Тарберт заявив Financial Times, що цей інструмент, який дасть змогу повертати кошти у випадках шахрайства або фінансових суперечок, є ключовим для інтеграції стейблкоїн-індустрії у традиційну фінансову систему.

Тарберт підкреслив, що Circle обговорює, як можна забезпечити певний ступінь зворотності транзакцій, не втрачаючи при цьому остаточності розрахунків — однієї з фундаментальних переваг блокчейну.

Він пояснив, що серед розробників програмного забезпечення ведуться дискусії про те, чи можна на певних блокчейнах, за згоди всіх сторін, запровадити механізм скасування лише у випадках шахрайства.

Circle також розробляє власний блокчейн Arc. Наразі транзакції в ньому не можна скасувати, але компанія пропонує створити додатковий рівень, який дозволить зустрічні платежі за аналогією з поверненням коштів на банківську картку.

Крім того, Circle планує посилити конфіденційність даних. Хоча адреси гаманців залишатимуться відкритими, сума переказу в Arc буде зашифрована. Це дасть змогу фінансовим установам захистити чутливі дані, оскільки не всі хочуть, щоб кожну їхню транзакцію бачили всі учасники мережі.

Читайте також: Біткоїн та інші криптовалюти продовжили стрімке падіння

Обвал біткоїна спричинив ліквідації на понад $970 млн на крипторинку

Падіння курсу біткоїна та інших провідних криптовалют призвело до масових ліквідацій на ринку криптовалютних ф'ючерсів. За останню добу загальний обсяг ліквідованих позицій перевищив $970 млн.

Деталі масових ліквідацій:

Кількість трейдерів: За останні 24 години примусово було закрито позиції майже 227 000 трейдерів.

Розподіл збитків: Переважна більшість збитків припала на лонг-позиції (ставки на зростання) — близько $855 млн. Натомість, ліквідації шорт-позицій (ставки на падіння) склали приблизно $118 млн.

Найбільші обсяги примусового закриття позицій зафіксовано в:

Ethereum (ETH): близько $313 млн.

Біткоїн (BTC): близько $247 млн.

Ці дані свідчать про різку зміну настроїв на ринку та велику волатильність, що призвела до значних фінансових втрат для інвесторів, які використовували кредитне плече.

AlphaTON Capital інвестувала $30 млн у Toncoin та планує стати ключовим гравцем екосистеми Telegram

Компанія AlphaTON Capital Corp оголосила про успішне залучення $71 млн фінансування та завершення первинної значної купівлі токенів Toncoin (TON). Це інвестиція на суму близько $30 млн робить AlphaTON одним із найбільших глобальних власників TON, закладаючи основу для її казначейського резерву та розвитку екосистеми Telegram.

Загальна сума у $71 млн була залучена шляхом:

Приватного розміщення близько 6,32 млн акцій, що принесло $36,2 млн.

Отримання $35 млн кредитного фінансування від BitGo Prime.

Керівництво компанії розглядає цей крок як поворотний момент. CEO Бріттані Кайзер заявила, що AlphaTON не просто створює скарбницю, а інвестує в інфраструктуру, яка дасть мільярдам користувачів можливість по-справжньому володіти своїм цифровим життям.

Голова ради директорів Енцо Віллані підкреслив, що вкладення капіталу в TON ставить AlphaTON на чільне місце у сфері конвергенції соціальних медіа та блокчейн-технологій.

У IV кварталі 2025 року AlphaTON Capital планує активно розширювати свою присутність в екосистемі TON: