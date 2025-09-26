Нафта демонструє найбільше тижневе зростання за три місяці на тлі скорочення експорту з росії

Ціни на нафту у п'ятницю, 26 вересня, продовжили зростання і готуються зафіксувати найбільший тижневий приріст з червня. Головними драйверами стали атаки України на російську енергетичну інфраструктуру, які змусили москву запровадити обмеження на експорт пального, пише Reuters.

Атаки на російські НПЗ

Ключовим фактором, що штовхав ціни вгору, стали постійні атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи. Це призвело до скорочення виробничих потужностей та дефіциту пального в деяких регіонах росії.

У четвер віцепрем'єр рф олександр новак оголосив, що росія запровадить часткову заборону на експорт дизельного пального до кінця року та продовжить чинну заборону на експорт бензину.

Геополітична напруженість та ринкові дані

Додаткову підтримку цінам надали попередження з боку НАТО на адресу росії щодо готовності реагувати на подальші порушення повітряного простору. Це посилило побоювання щодо можливих додаткових санкцій проти російської нафтової галузі.

Також на початку тижня ціни підтримало несподіване падіння запасів сирої нафти в США.

Водночас стримуючим фактором для ринку є сильні економічні дані зі США (перегляд ВВП за 2-й квартал до 3,8%), які можуть змусити ФРС бути більш обережною у подальшому зниженні процентних ставок.

Станом на ранок п'ятниці ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися на рівні $69,63 за барель, а американська WTI — $65,30.