OpenAI планує витратити $1 трильйон на обчислювальну інфраструктуру

Компанія OpenAI окреслила своє бачення щодо масштабної розбудови обчислювальних потужностей у США та за їх межами, вартість якої може сягнути $1 трильйона. Стартап продемонстрував журналістам свій перший гігантський комплекс дата-центрів, що будується в Техасі, і який є лише початком цього амбітного плану, пише WSJ.

ШІ-бум в Техасі

На ділянці площею 1100 акрів (майже 4,5 кв. км) за рік було зведено вісім футуристичних дата-центрів, які вже забезпечують близько 900 мегават потужності. На об'єкті цілодобово у дві зміни працюють понад 6000 будівельників.

Кожен дата-центр заповнений рядами серверних стійок, що містять найновіші чипи Nvidia GB200. Рівень безпеки є надзвичайним: у приміщеннях заборонено електронні пристрої, а на кожну серверну стійку встановлено окрему камеру спостереження.

Плани на трильйон доларів

Керівники OpenAI та її партнера, компанії Oracle, чітко дали зрозуміти, що цей комплекс — лише початок.

Компанія оголосила про будівництво ще п'яти нових дата-центрів по всій території США спільно з Oracle та SoftBank, що дозволить довести загальну потужність до 7 гігават.

У довгостроковій перспективі, для задоволення попиту на ChatGPT (яким користуються понад 700 мільйонів людей щотижня), компанія бачить потребу у більш ніж 20 гігаватах обчислювальних потужностей.

З огляду на те, що кожен гігават потужності коштує близько $50 мільярдів, загальні інфраструктурні витрати компанії можуть сягнути щонайменше $1 трильйона. Один з керівників зазначив, що в майбутньому попит може зрости до 100 гігават, що еквівалентно $5 трильйонам інвестицій.