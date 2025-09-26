Кабмін підвищив зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про підвищення заробітної плати для медиків, які працюють на територіях активних і можливих бойових дій. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

«Підвищуємо зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій. Зокрема це стосується Нікополя, який перебуває під постійними обстрілами росіян», — написала вона у Telegram.

Як зміниться зарплата

Зарплата для тих, хто працює в зонах бойових дій, становитиме:

лікарі — 40 000 грн;

середній медперсонал — 27 000 грн;

молодший медперсонал — 18 000 грн.

У зонах можливих бойових дій заробітна плата медиків становитиме:

лікарі — 28 000 грн;

середній медперсонал — 18 000 грн;

молодший медперсонал — 9 000 грн.

«Нам важливо підтримати лікарів, які продовжують працювати в надскладних умовах і щодня рятують життя людей», — зазначила Свириденко.