Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про підвищення заробітної плати для медиків, які працюють на територіях активних і можливих бойових дій. Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.
26 вересня 2025, 10:03
Кабмін підвищив зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій
«Підвищуємо зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій. Зокрема це стосується Нікополя, який перебуває під постійними обстрілами росіян», — написала вона у Telegram.
Як зміниться зарплата
Зарплата для тих, хто працює в зонах бойових дій, становитиме:
- лікарі — 40 000 грн;
- середній медперсонал — 27 000 грн;
- молодший медперсонал — 18 000 грн.
У зонах можливих бойових дій заробітна плата медиків становитиме:
- лікарі — 28 000 грн;
- середній медперсонал — 18 000 грн;
- молодший медперсонал — 9 000 грн.
«Нам важливо підтримати лікарів, які продовжують працювати в надскладних умовах і щодня рятують життя людей», — зазначила Свириденко.
