Правоохоронці викрили масштабні шахрайські схеми з нерухомістю та банківськими кредитами

Поліція та Служба безпеки України викрили злочинну групу, яка організувала дві масштабні шахрайські схеми. Зловмисники заволоділи квартирами померлих одеситів та коштами банківських установ на загальну суму понад 12 мільйонів гривень. Дев'ятьом фігурантам уже повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Квартири померлих

За даними слідства, схему організував 49-річний директор агентства нерухомості. Він залучив до злочинної діяльності нотаріусів, державного реєстратора та «спеціалістів» з підробки документів. Використовуючи доступ до реєстрів, організатор знаходив квартири, що належали померлим власникам.

Шахраї підробляли документи на фіктивних спадкоємців (частина з яких нібито були видані в росії, щоб ускладнити перевірку), а нотаріус незаконно реєструвала право власності на неіснуючих осіб. Надалі ці квартири перепродавалися, і таким чином зловмисники заволоділи шістьма квартирами на суму понад 7 мільйонів гривень.

Шахрайство з кредитами

Друга схема була націлена на отримання іпотечних кредитів під заставу неіснуючих квартир. Лідер групи залучив до співпраці колишнього працівника банку та інших спільників, які були обізнані з процедурою видачі кредитів.

Зловмисники створювали фіктивні документи, реєстрували неіснуючі квартири на підставних осіб, а потім подавали до банків заявки на отримання іпотечних кредитів. Отримані кошти на суму понад 5,7 мільйона гривень вони розподіляли між собою.

Зараз дев'ятьом підозрюваним обрано запобіжні заходи, зокрема тримання під вартою. На все майно, яке стало об'єктом злочину, накладено арешт. Слідство триває.