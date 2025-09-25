Фонд держмайна продав київський завод «Квант» за 400 мільйонів

Фонд державного майна України продав державний пакет акцій (73,27%) заводу «Квант» у Києві. Початкова ціна об'єкта під час торгів у системі Prozorro.Продажі зросла у 2,3 раза — зі стартових 172,96 млн грн, до фінальних — 401,5 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Деталі продажу

У торгах взяли участь п'ять учасників. Переможцем стало ТОВ «Дженерал Агро Трейд».

За даними системи YouControl, ТОВ «Дженерал Агро Трейд» було засновано у 2018 році. Його власницею та директоркою є Ольга Іванова.

До квітня 2025 року компанія належала Юрію Кириленку, який є директором кількох фірм групи «АВТЕК».

Завод «Квант» розташований у Голосіївському районі Києва. Об'єкт приватизації включає 30 одиниць нерухомості, серед яких будівлі, майстерні та трансформаторні підстанції. На території заводу також є захисна споруда цивільного захисту площею 1,3 тис. кв. м. Земельні ділянки заводу не були включені до об'єкта приватизації.