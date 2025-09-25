Національний банк України встановив на 26 вересня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,49 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 8 копійок.
25 вересня 2025, 16:04
Курс валют: НБУ знизив гривню на 8 копійок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Валютний ринок
Нацбанк на 26 вересня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 48,71 грн (на 25 вересня курс було встановлено на рівні 48,65 грн). Європейська валюта подорожчала на 6 копійок.
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі - 1