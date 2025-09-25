Курс валют: НБУ знизив гривню на 8 копійок

Національний банк України встановив на 26 вересня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,49 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 8 копійок.

Валютний ринок

Нацбанк на 26 вересня встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 48,71 грн (на 25 вересня курс було встановлено на рівні 48,65 грн). Європейська валюта подорожчала на 6 копійок.

