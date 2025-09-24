НБУ встановив нові курси валют на четвер, 25 вересня. Європейська валюта стала дешевшою на 14 копійок, а долар зріс, але несуттєво. Про це повідомляють на сайті Нацбанку.
24 вересня 2025, 15:35
Офіційний курс валют: євро падає, долар зріс
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Курс долара
На четвер НБУ встановив такий курс долара: 41,4105грн. Це на 3 копійки більше, ніж у середу (41,3780).
Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс євро
Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 48,6573, що на 14 копійок менше, ніж у середу (48,8012).
Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).
Курс польського злотого
НБУ на четвер встановив такий курс польського злотого: 11,4659 (у середу курс був 11,4035).
Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі