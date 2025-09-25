«ChatGPT, які акції мені купити»: ШІ стимулює бум на ринку ботів-консультантів

З наближенням третьої річниці ChatGPT, щонайменше кожен десятий роздрібний інвестор використовує чат-бот для вибору акцій. Це спричинило бум на ринку роботів-консультантів. Однак навіть прихильники визнають, що ця стратегія є високоризикованою і поки не може повністю замінити традиційних фінансових радників. Про це повідомляє Reuters.

Ера інвестиційного аналізу для кожного

Завдяки штучному інтелекту, інструменти для вибору акцій, їх моніторингу та аналізу, які раніше були доступні лише великим банкам та інституційним інвесторам, тепер стали загальнодоступними.

За даними аналітичної компанії Research and Markets, очікується, що доходи ринку ботів-консультантів (включно з фінтех-компаніями, банками та керуючими активами) зростуть із $61,75 млрд у 2024 році до $470,91 млрд у 2029 році, що становить збільшення на приблизно 600%.

Чат-боти як альтернатива дорогим терміналам

Джеремі Люн, який майже два десятиліття займався аналізом компаній в банку UBS, почав використовувати ChatGPT для управління своїм мультиактивним портфелем. Він зазначив, що чат-бот може виконувати багато функцій, які раніше були доступні лише через дорогі сервіси, як-от термінал Bloomberg.

Згідно з опитуванням брокера eToro, близько половини роздрібних інвесторів готові використовувати ШІ-інструменти (такі як ChatGPT або Google Gemini) для вибору або зміни своїх інвестицій, а 13% з них вже це роблять. У Великій Британії 40% опитаних використовували чат-боти для фінансових консультацій.

Ризики та обмеження

Сам ChatGPT попереджає, що не є професійним фінансовим радником. Експерти наголошують, що основний ризик полягає в тому, що користувачі сприймають ШІ як «чарівну кришталеву кулю», яка може давати безпомилкові прогнози.

Ден Мочульські, директор eToro у Великій Британії, зазначає, що загальні моделі ШІ можуть помилятися в даних, слідувати за вже існуючими наративами та надмірно покладатися на минулі результати для прогнозування майбутнього.

Інвестори, які використовують ШІ, наголошують на важливості надання конкретних запитів та використання лише достовірних джерел, таких як офіційна звітність. Проте зростання популярності ШІ-інструментів для інвестицій також викликає побоювання, що користувачі можуть не мати достатніх знань для управління ризиками, що особливо небезпечно під час кризи чи спаду ринку.