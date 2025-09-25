«ChatGPT, які акції мені купити»: ШІ стимулює бум на ринку ботів-консультантів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 вересня 2025, 16:36

«ChatGPT, які акції мені купити»: ШІ стимулює бум на ринку ботів-консультантів

З наближенням третьої річниці ChatGPT, щонайменше кожен десятий роздрібний інвестор використовує чат-бот для вибору акцій. Це спричинило бум на ринку роботів-консультантів. Однак навіть прихильники визнають, що ця стратегія є високоризикованою і поки не може повністю замінити традиційних фінансових радників. Про це повідомляє Reuters.

З наближенням третьої річниці ChatGPT, щонайменше кожен десятий роздрібний інвестор використовує чат-бот для вибору акцій.
Фото: freepik.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ера інвестиційного аналізу для кожного

Завдяки штучному інтелекту, інструменти для вибору акцій, їх моніторингу та аналізу, які раніше були доступні лише великим банкам та інституційним інвесторам, тепер стали загальнодоступними.

За даними аналітичної компанії Research and Markets, очікується, що доходи ринку ботів-консультантів (включно з фінтех-компаніями, банками та керуючими активами) зростуть із $61,75 млрд у 2024 році до $470,91 млрд у 2029 році, що становить збільшення на приблизно 600%.

Чат-боти як альтернатива дорогим терміналам

Джеремі Люн, який майже два десятиліття займався аналізом компаній в банку UBS, почав використовувати ChatGPT для управління своїм мультиактивним портфелем. Він зазначив, що чат-бот може виконувати багато функцій, які раніше були доступні лише через дорогі сервіси, як-от термінал Bloomberg.

Згідно з опитуванням брокера eToro, близько половини роздрібних інвесторів готові використовувати ШІ-інструменти (такі як ChatGPT або Google Gemini) для вибору або зміни своїх інвестицій, а 13% з них вже це роблять. У Великій Британії 40% опитаних використовували чат-боти для фінансових консультацій.

Ризики та обмеження

Сам ChatGPT попереджає, що не є професійним фінансовим радником. Експерти наголошують, що основний ризик полягає в тому, що користувачі сприймають ШІ як «чарівну кришталеву кулю», яка може давати безпомилкові прогнози.

Ден Мочульські, директор eToro у Великій Британії, зазначає, що загальні моделі ШІ можуть помилятися в даних, слідувати за вже існуючими наративами та надмірно покладатися на минулі результати для прогнозування майбутнього.

Інвестори, які використовують ШІ, наголошують на важливості надання конкретних запитів та використання лише достовірних джерел, таких як офіційна звітність. Проте зростання популярності ШІ-інструментів для інвестицій також викликає побоювання, що користувачі можуть не мати достатніх знань для управління ризиками, що особливо небезпечно під час кризи чи спаду ринку.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами