25 вересня 2025, 15:35

Скасування неефективних бюджетних програм дозволить економити 15 мільярдів на рік — Гетманцев

Україна може заощаджувати щонайменше 15 млрд грн на рік, відмовляючись від «необов'язкових» та неефективних бюджетних програм. Про це заявив в інтерв'ю Укрінформу голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Україна може заощаджувати щонайменше 15 млрд грн на рік, відмовляючись від «необов'язкових» та неефективних бюджетних програм.
Фото: sluga-narodu.com

Неефективність використання державних коштів

Гетманцев зазначив, що за сім місяців 2025 року:

  • 35 бюджетних програм не отримали жодного фінансування;
  • 20 програм профінансовано лише на 20% від запланованого обсягу;
  • 30 програм профінансовано лише на 50%.

На думку народного депутата, у проєкті бюджету на наступний рік не було зроблено висновків з цієї ситуації. Він підкреслив, що в умовах війни держава повинна демонструвати суспільству та міжнародним партнерам ефективність кожної витраченої гривні.

Гетманцев виступив з критикою щодо планів збереження програм, які він вважає недоречними під час війни, наприклад, кешбек чи надання 100 тис. грн креативним ФОПам. На його переконання, такі витрати є неприпустимими, оскільки розсіюють дефіцитні фінансові ресурси.

Позитивні аспекти та пропозиції

Водночас Гетманцев відзначив і позитивні моменти у проєкті держбюджету на 2026 рік, зокрема:

  • Фокус на фінансуванні безпеки та оборони.
  • Плани щодо підвищення деяких соціальних стандартів.
  • Розширення джерел наповнення бюджету за рахунок заходів із детінізації економіки.

Народний депутат вважає, що уряд може ще більше збільшити надходження від детінізації, доопрацювавши бюджетний проєкт, щоб максимально використати цей потенціал.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
3212242
3212242
25 вересня 2025, 16:44
#
А що це за такі неефективні програми на 8-й рік при владі? Чи то ще від папіредників?
