У понеділок, 22 вересня, біткойн почав різко просідати біля підтримки на $112 тис., чим злегка обвалив ціни на альткойни. Деякі аналітики вважають, що це відкат перед четвертим кварталом, який, за їхніми прогнозами, буде бичачим для криптовалютного та фінансового ринків. З іншого боку, деякі вважають, що пік по BTC і ринку пройдений і далі буде затяжне просідання.
Біржа Bitunix розміщує $HEMI, яка дала +250% за тиждень
На тлі цього галасу стартує безліч проектів, і один з них — HEMI, який став одним з лідерів зростання на четвертому тижні вересня на ринку криптовалют. Помітивши успіх цього проекту, біржа Bitunix 24 вересня розмістила монету $HEMI на спотовому ринку.
Що таке монета Hemi ($HEMI)
Hemi — це нова блокчейн-ініціатива, покликана об'єднати Bitcoin і Ethereum в одну велику мережу. Це свого роду міст, який дозволяє їм працювати пліч-о-пліч. Таким чином, Hemi повинен допомогти розкрити потенціал і масштабованість децентралізованих фінансів (DeFi) на основі Біткоїна.
Компанію заснували Максвелл Санчес, творець протоколу консенсусу Proof-of-Proof, і Джефф Гарзік, один з розробників ядра Bitcoin. За допомогою сильної команди інженерів і однодумців вони створюють інструменти, які виведуть Bitcoin і Ethereum на новий рівень.
Що таке Proof-of-Proof? Найближчі терміни це «гарант» або «ескроу»: в блокчейн PoW мережі записуються хеші та дані для валідації блоків іншої мережі. Зв'язок йде в двох напрямках: PoP-майнери записують стан блоків, а hVM використовує ці дані для валідації блокчейну HEMI.
Плюси і мінуси Proof-of-Proof (PoP)?
Безпека: виключення майнерів з консенсусу; ускладнення 51%; шифрування PoW-блокчейну без його хешрейту.
Швидкість: валідація проходить на вже запущеному блокчейні, в даному випадку — BTC.
Гнучкість: отримуємо шифрування PoW і гнучкість PoS; можна модифікувати прошарок для запуску DeFI-додатків, що використовують потужність Біткоїна.
Хиткість: контроль вузлів, що передають дані, означатиме контроль процедури запису, тому для успішності проекту потрібно багато майнерів або партнерств з ними у відкритому форматі.
В основі Hemi лежить віртуальна машина Hemi (hVM) — сутність, що поєднує EVM Ethereum і управління вузлом Bitcoin. Крім того, Hemi створила набір Hemi Bitcoin Kit (hBK), який спрощує розробникам процес створення додатків, що використовують Bitcoin способами, які раніше були неможливі.
Інша важлива функція — тунелі, більш безпечний метод передачі активів між Ethereum, Hemi і Bitcoin. Безпека забезпечується консенсусом Proof-of-Proof, розробленим для забезпечення стійкості до цензури і децентралізації на рівні Bitcoin.
Власний токен $HEMI буде використовуватися для управління та оплати комісій. В даний час в обігу знаходиться 977,5 мільйонів токенів $HEMI, а загальна кількість токенів в обігу складе 10 млрд. Ринкова капіталізація $HEMI на момент написання статті становить 173 млн. доларів США, а ціна — $0,17, всього-лише +250% за тиждень.
Де купити монету Hemi ($HEMI)?
Як купити монету Hemi ($HEMI)?
