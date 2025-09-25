Multi від Мінфін
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
25 вересня 2025, 13:10

Біржа Bitunix розміщує $HEMI, яка дала +250% за тиждень

У понеділок, 22 вересня, біткойн почав різко просідати біля підтримки на $112 тис., чим злегка обвалив ціни на альткойни. Деякі аналітики вважають, що це відкат перед четвертим кварталом, який, за їхніми прогнозами, буде бичачим для криптовалютного та фінансового ринків. З іншого боку, деякі вважають, що пік по BTC і ринку пройдений і далі буде затяжне просідання.

У понеділок, 22 вересня, біткойн почав різко просідати біля підтримки на $112 тис., чим злегка обвалив ціни на альткойни.

На тлі цього галасу стартує безліч проектів, і один з них — HEMI, який став одним з лідерів зростання на четвертому тижні вересня на ринку криптовалют. Помітивши успіх цього проекту, біржа Bitunix 24 вересня розмістила монету $HEMI на спотовому ринку.

Що таке монета Hemi ($HEMI)

Hemi — це нова блокчейн-ініціатива, покликана об'єднати Bitcoin і Ethereum в одну велику мережу. Це свого роду міст, який дозволяє їм працювати пліч-о-пліч. Таким чином, Hemi повинен допомогти розкрити потенціал і масштабованість децентралізованих фінансів (DeFi) на основі Біткоїна.

Компанію заснували Максвелл Санчес, творець протоколу консенсусу Proof-of-Proof, і Джефф Гарзік, один з розробників ядра Bitcoin. За допомогою сильної команди інженерів і однодумців вони створюють інструменти, які виведуть Bitcoin і Ethereum на новий рівень.

Що таке Proof-of-Proof? Найближчі терміни це «гарант» або «ескроу»: в блокчейн PoW мережі записуються хеші та дані для валідації блоків іншої мережі. Зв'язок йде в двох напрямках: PoP-майнери записують стан блоків, а hVM використовує ці дані для валідації блокчейну HEMI.

Плюси і мінуси Proof-of-Proof (PoP)?

  • Безпека: виключення майнерів з консенсусу; ускладнення 51%; шифрування PoW-блокчейну без його хешрейту.

  • Швидкість: валідація проходить на вже запущеному блокчейні, в даному випадку — BTC.

  • Гнучкість: отримуємо шифрування PoW і гнучкість PoS; можна модифікувати прошарок для запуску DeFI-додатків, що використовують потужність Біткоїна.

  • Хиткість: контроль вузлів, що передають дані, означатиме контроль процедури запису, тому для успішності проекту потрібно багато майнерів або партнерств з ними у відкритому форматі.

В основі Hemi лежить віртуальна машина Hemi (hVM) — сутність, що поєднує EVM Ethereum і управління вузлом Bitcoin. Крім того, Hemi створила набір Hemi Bitcoin Kit (hBK), який спрощує розробникам процес створення додатків, що використовують Bitcoin способами, які раніше були неможливі.

Інша важлива функція — тунелі, більш безпечний метод передачі активів між Ethereum, Hemi і Bitcoin. Безпека забезпечується консенсусом Proof-of-Proof, розробленим для забезпечення стійкості до цензури і децентралізації на рівні Bitcoin.

Власний токен $HEMI буде використовуватися для управління та оплати комісій. В даний час в обігу знаходиться 977,5 мільйонів токенів $HEMI, а загальна кількість токенів в обігу складе 10 млрд. Ринкова капіталізація $HEMI на момент написання статті становить 173 млн. доларів США, а ціна — $0,17, всього-лише +250% за тиждень.

Де купити монету Hemi ($HEMI)?

Будь-хто може купити монету Hemi ($HEMI) на Споті Bitunix, найшвидше зростаючій криптовалютній біржі в світі. Bitunix унікальна тим, що приділяє особливу увагу безпеці та прозорості завдяки Proof-of-Reserves (PoR), що гарантує збереження коштів клієнтів.

Bitunix відрізняється від більшості платформ тим, що приділяє першочергову увагу безпеці активів, зберігаючи резерви в перевірених монетах, таких як BTC і USDT, що забезпечує трейдерам впевненість при торгівлі.

Шанс виграти частину від 50 000 HEMI на Сплеску Монет від Bitunix

Bitunix надає учасникам шанс виграти частину з 50 000 токенів HEMI в Кампанії Сплеск Монет, яка діє з 24 вересня по 1 жовтня. Після реєстрації, поповнення від 600 HEMI або торгівлі HEMI на суму від 100 USDT на спотовому ринку можна отримати нагороду в розмірі від обсягу торгів, але не більше 500 HEMI на кожного.

Як купити монету Hemi ($HEMI)?

Монету Hemi ($HEMI) можна купити на біржі Bitunix. Ось як це зробити:

1. Завести акаунт

Відвідайте сайт Bitunix або завантажте мобільний додаток. Зареєструйтеся, використовуючи адресу електронної пошти і створивши надійний пароль. Пройдіть всі необхідні перевірки для захисту облікового запису.

2. Депозитні кошти

У розділі «Гаманець» виберіть USDT (Tether) як валюту депозиту. Bitunix згенерує спеціальну адресу для депозиту. Надішліть кошти на неї, і після підтвердження блокчейну баланс буде зарахований на ваш рахунок Bitunix.

3. Знайти монету $HEMI

Перейдіть до розділу «Спотова торгівля» і знайдіть «HEMI». Натисніть на пару HEMI/USDT для доступу до торгового терміналу.

4. Купити монету $HEMI

Виберіть тип замовлення:

  • Ринковий ордер — Купіть за поточною ринковою ціною прямо зараз.

  • Лімітний ордер — Введіть бажану ціну і купуйте тільки тоді, коли ринок її досягне.

Введіть бажану кількість токенів HEMI, перевірте інформацію та підтвердіть покупку. Після відправлення токени HEMI з'являться в гаманці Bitunix.

Джерело: Мінфін
