Ціни на нафту знизилися після семитижневого максимуму

Ціни на нафту у четвер, 25 вересня, під час торгів в Азії знизилися, відійшовши від семитижневого максимуму, досягнутого на попередній сесії, оскільки частина інвесторів вирішила зафіксувати прибуток через невизначеність щодо балансу попиту й пропозиції. Про це повідомляє Reuters.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Фактори, що впливають на ціни

Станом на 06:50 ф’ючерси на нафту Brent впали на 0,4% до $69,05 за барель, а ф’ючерси на нафту WTI знизилися на 0,4% до $64,72 за барель.

Обидва еталонні сорти нафти досягли найвищих показників з 1 серпня завдяки неочікуваному скороченню запасів у США та побоюванням щодо можливих перебоїв з постачанням нафти через атаки України на російську енергетичну інфраструктуру.

Аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева зазначила, що ринок нафти досяг «стелі» через сезонне зниження попиту та зростання обсягів поставок від країн ОПЕК+ у четвертому кварталі. Крім того, ціни на нафту опинились під тиском через відновлення експорту з іракського Курдистану, що посилило побоювання щодо надлишку пропозиції.

За даними звіту J.P. Morgan, зростання пасажиропотоку в США у вересні сповільнилося до 0,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що свідчить про загальне уповільнення туристичних поїздок. Споживання бензину в США також почало знижуватися, що відображає цю тенденцію.

Згідно зі звітом Haitong Securities, стійкість цін на нафту останнім часом пояснювалася, зокрема, відсутністю сильного тиску від фундаментальних показників. Проте, з наближенням кінця сезону високого попиту, очікування зростання надлишку пропозиції можуть вплинути на подальше зниження цін.