«Вашу посилку затримано»: Нова пошта попередила про шахрайську розсилку від її імені

Компанія Нова пошта повідомила про фішингову розсилку, спрямовану на клієнтів. Шахраї розсилають SMS-повідомлення з невідомих номерів, намагаючись викрасти особисті та банківські дані.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зазначається, що клієнти Нової пошти почали отримувати SMS із невідомих номерів, у яких йдеться: «Вашу посилку затримано через неправильний індекс».

У повідомленні додається небезпечне посилання, нібито для підтвердження адреси, а насправді — для збору особистих і банківських даних.

Як захистити себе

Нова пошта закликає своїх клієнтів бути пильними та дотримуватися простих правил безпеки:

Не переходьте за посиланням. Ні в якому разі не натискайте на посилання в таких повідомленнях.

Не вводьте дані. Ніколи не надавайте особисту або банківську інформацію на сторонніх сайтах.

Видаліть повідомлення. Видаліть підозріле SMS та попередьте своїх близьких, особливо людей похилого віку, які можуть стати легкою жертвою обману.

Компанія наголошує, що вся офіційна комунікація ведеться лише з офіційних каналів: