Компанія Нова пошта повідомила про фішингову розсилку, спрямовану на клієнтів. Шахраї розсилають SMS-повідомлення з невідомих номерів, намагаючись викрасти особисті та банківські дані.
25 вересня 2025, 9:33
«Вашу посилку затримано»: Нова пошта попередила про шахрайську розсилку від її імені
Зазначається, що клієнти Нової пошти почали отримувати SMS із невідомих номерів, у яких йдеться: «Вашу посилку затримано через неправильний індекс».
У повідомленні додається небезпечне посилання, нібито для підтвердження адреси, а насправді — для збору особистих і банківських даних.
Як захистити себе
Нова пошта закликає своїх клієнтів бути пильними та дотримуватися простих правил безпеки:
- Не переходьте за посиланням. Ні в якому разі не натискайте на посилання в таких повідомленнях.
- Не вводьте дані. Ніколи не надавайте особисту або банківську інформацію на сторонніх сайтах.
- Видаліть повідомлення. Видаліть підозріле SMS та попередьте своїх близьких, особливо людей похилого віку, які можуть стати легкою жертвою обману.
Компанія наголошує, що вся офіційна комунікація ведеться лише з офіційних каналів:
- сайт novaposhta.ua;
- мобільний застосунок;
- соціальні мережі;
- SMS-повідомлення.
