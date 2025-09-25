Multi від Мінфін
25 вересня 2025, 8:00

Міжнародна освіта онлайн: просто, доступно, престижно

Якісна закордонна освіта для школярів сьогодні — це більше, ніж просто знання. Вона відкриває шлях до легкої інтеграції в інший соціум, вдосконалення мови, вступу до найкращих університетів світу чи кар'єри в міжнародних компаніях. І для цього не обов’язково виїжджати за кордон. Усе доступно онлайн.

Якісна закордонна освіта для школярів сьогодні — це більше, ніж просто знання.

Кому знадобиться міжнародне навчання?

Міжнародні програми будуть корисними, якщо дитина:

  • планує вступати до іноземного університету;
  • хоче покращити академічну та розмовну англійську;
  • прагне глибше вивчати ключові предмети;
  • думає про кар'єру в міжнародній компанії;
  • цінує якість і всебічний розвиток;
  • бажає брати участь у міжнародних проєктах.

Престижна освіта стала ближчою та доступнішою. Дедалі більше дітей в Україні реалізовують свій потенціал, навчаючись іноземною мовою та готуючись до університетів світу.

Міжнародні онлайн-програми від «Оптіми»

«Оптіма» https://optima.school/ — перша й найбільша дистанційна школа в Україні, яка пропонує учням широкий вибір міжнародних програм:

  • Білінгвальне навчання (7−9 клас). Дитина може повноцінно вивчати від трьох предметів за британською шкільною програмою. Саме те, що треба, щоб глибше зануритися в улюблені шкільні дисципліни та набути потрібної впевненості у власних силах.
  • Cambridge IGCSE (14−16 років). Паралельно з українською освітою дитина навчається за найпрестижнішою шкільною програмою Cambridge IGCSE. Цікаві онлайн-уроки та консультації від сертифікованих фахівців, усебічний розвиток і перспектива вступу до будь-якого університету у світі.
  • Cambridge A Level (16−18 років). Наступний етап програми Cambridge — ґрунтовне вивчення предметів, яких найбільше потребує дитина для вступу на вибрану спеціальність.
  • Подвійний диплом (8−11 клас). Комфортне дистанційне навчання одночасно в «Оптімі» та американській Providence Country Day School. На виході дитина здобуває важливі знання, навички, досвід і одразу дві шкільні освіти.

Чому міжнародна освіта важлива?

Світове визнання дипломів. Cambridge IGCSE та A Level визнаються університетами в усьому світі.

Глибоке знання мови. Учні послуговуються англійською в навчанні з кількох предметів, опановуючи академічний рівень.

Підготовка до успішного майбутнього. Уміння працювати дистанційно, міжнародні зв’язки та стандарти — конкурентна перевага.

Вибір напрямів. Від академічної підготовки до топових університетів до поєднання української та міжнародної освіти.

Кому підходять міжнародні програми в «Оптімі» https://international-education.optima.school/?

  • учням, які планують навчання за кордоном;
  • тим, хто прагне вільно володіти англійською;
  • дітям, які хочуть поглибити знання з математики, фізики, хімії, біології;
  • усім, хто цінує престиж і готовий працювати з міжнародними стандартами;
  • школярам, які хочуть долучатися до глобальних проєктів.

Міжнародна освіта онлайн — уже не мрія, а реальний шлях для цілеспрямованих учнів, що прагнуть більшого. Це престиж, можливості, конкуренція, але й підтримка, зручність, індивідуальна освітня траєкторія. Програми в «Оптімі» дають можливість здобувати знання найвищого рівня комфортно, цікаво та ефективно. Адже якісна освіта не має кордонів!

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
