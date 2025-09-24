У ЄС викрили схему криптошахрайства на понад 100 мільйонів євро

Агентство ЄС з питань співпраці у сфері кримінального правосуддя (Євроюст) викрило схему криптошахрайства, збитки від якої перевищують 100 мільйонів євро . Про це повідомляє пресслужба Євроюста.

Правоохоронці затримали п'ятьох осіб, підозрюваних у причетності до масштабної схеми з використанням криптовалют. Серед затриманих — ймовірний головний організатор злочинної групи.

Деталі шахрайської схеми

Шахрайська схема діяла кілька років. Зловмисники обіцяли високі прибутки від інвестицій у криптовалюти через професійно розроблені онлайн-платформи. Вони ошукали понад сотню жертв у Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та інших країнах.

За даними слідства, більшість коштів інвесторів переказували на банківські рахунки у Литві для відмивання. Коли жертви намагалися повернути свої гроші, шахраї вимагали сплатити додаткові комісії, після чого сайт зникав, а інвестори втрачали всі свої заощадження.

Схема діяла щонайменше з 2018 року і охоплювала 23 країни. Під час спецоперації були проведені обшуки в п'яти місцях в Іспанії, Португалії, Італії, Румунії та Болгарії, де також було заморожено банківські рахунки та інші фінансові активи.

Розслідування триває, до нього також долучився Європол.