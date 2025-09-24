LEGO купує центри розваг у власника музею воскових фігур мадам Тюссо

Данський виробник іграшок LEGO купує 29 розважально-пізнавальних центрів LEGO Discovery Centres та LEGOLAND Discovery Centres у британського оператора тематичних парків Merlin Entertainments. Про це пише Ліга.

Деталі

Очікується, що угоду на 200 млн фунтів стерлінгів ($269,5 млн) буде закрито до кінця року.

Центри LEGO Discovery у дев'яти країнах щороку приймають близько п'яти мільйонів відвідувачів. Вони поєднують зони для ігор із конструкторами LEGO, творчі майстерні та роздрібні магазини.

Купівля Discovery Centres відповідає стратегії LEGO з посилення контролю над взаємодією клієнтів із брендом.

15 із 29 цих центрів розташовані у Північній Америці, по сім — в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні (у Китаї, Японії та Австралії).

Компанія Merlin, оператор музеїв воскових фігур мадам Тюссо та колеса огляду London Eye, продовжить керувати 11 тематичними парками Legoland у всьому світі за ліцензією LEGO.