Туреччина та США уклали 20-річну угоду про постачання скрапленого газу

Туреччина зробила важливий крок для зміцнення своєї енергетичної безпеки, уклавши довгострокову угоду на постачання скрапленого природного газу (СПГ) зі Сполучених Штатів. Державна енергетична компанія BOTAŞ підписала 20-річний контракт з енергетичною групою Mercuria. Про це заявив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар у Х.

Деталі

Починаючи з 2026 року, Туреччина щороку отримуватиме близько 4 млрд кубометрів природного газу в еквіваленті СПГ, а загальний обсяг постачань за контрактом складе приблизно 70 млрд кубометрів.

Газ надходитиме не лише з американських терміналів, а й з об'єктів у Європі та Північній Африці, що забезпечує гнучкість маршрутів.

За словами міністра, ця угода посилить позиції BOTAŞ на світовому ринку, а також підтримає стратегічну мету Туреччини щодо диверсифікації джерел енергії та забезпечення цінової стабільності.

Байрактар також зазначив, що це питання буде обговорюватися на зустрічі президентів США та Туреччини 25 вересня.