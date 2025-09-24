Корпорація Oracle у середу вийшла на американський ринок корпоративних облігацій інвестиційного класу з метою залучити $15 мільярдів. Цей крок спрямований на фінансування масштабних капітальних витрат, необхідних для виконання угод з надання хмарної інфраструктури для таких гігантів, як OpenAI та Meta Platforms, пише Bloomberg.
Oracle залучає $15 млрд на ринку облігацій для фінансування ШІ-інфраструктури
Деталі розміщення
За даними джерел, знайомих із ситуацією, Oracle продає боргові зобов'язання у семи частинах, серед яких є рідкісний 40-річний випуск облігацій.
Компанія планує використати залучені кошти на капітальні видатки, майбутні інвестиції чи поглинання, а також на інші загальні корпоративні цілі, включно з погашенням існуючих боргів.
Фінансування «гонки озброєнь» у сфері ШІ
Залучення такого значного капіталу є необхідним кроком для Oracle, яка активно розбудовує свої потужності для задоволення вибухового попиту на хмарні обчислення для штучного інтелекту. Очікується, що в найближчі кілька років компанія витратить сотні мільярдів доларів на оренду, будівництво та живлення нових дата-центрів.
