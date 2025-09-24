Болгарія відмовиться від транзиту російського газу в 2026 році

Болгарія розірве контракти та транзит російського газу в 2026 р., а повністю відмовиться від транзиту в 2028 р. Про це заявив прем'єр-міністр країни Розен Желязков під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, пише Еxpro.

Деталі

За його словами, країна вже сьогодні повністю забезпечує власні потреби у газі за рахунок імпорту LNG через термінали у Греції та Туреччині. Також Болгарія підписала угоди зі США на постачання LNG за вигідними умовами, що дозволяє гарантувати покриття внутрішнього попиту восени та взимку.

Желязков нагадав, що після завершення дії винятку ЄС Болгарія більше не переробляє російську нафту на нафтопереробному заводі Neftochim. Крім того, країна підписала меморандум з Університетом Північної Дакоти щодо співпраці у сфері дослідження рідкоземельних металів, що стане частиною стратегії диверсифікації енергетики та критичних ресурсів.

Прем'єр також згадав про Україну, підкресливши, що повернення дітей з окупованих територій має стати обов’язковою передумовою для початку будь-яких формальних мирних переговорів.

Нагадаємо

Нині транзит російського газу до Європи через Болгарію здійснюється по газопроводу «Турецький потік» (Balkan Stream на болгарській території). Через цей маршрут щорічно транспортується близько 15−16 млрд куб м газу, основними напрямками є Сербія та Угорщина.

Довгостроковий контракт Болгарії на імпорт російського газу завершився у 2022 р. після відмови країни платити в рублях, однак транзитні поставки для сусідніх держав продовжують виконуватись.