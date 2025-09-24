ЄС виділяє 200 мільйонів євро на шкільні обіди в Україні

Європейський Союз виділяє близько 200 млн євро на забезпечення шкільного харчування для українських дітей. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого виступу на 80-й сесії Генасамблеї ООН.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Європейський Союз підтримує Україну. Тому я з радістю повідомляю сьогодні, що ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільних обідів», — заявила фон дер Ляєн.

Повернення дітей

Фон дер Ляєн також підкреслила, що ЄС активно допомагає Україні у поверненні дітей, які були незаконно викрадені та депортовані росією. Вона запевнила, що ЄС не зупиниться, поки всі діти не повернуться додому.

Окрім цього, понад 10 млн євро буде виділено спільно з ЮНІСЕФ, щоб допомогти поверненим дітям відновитися та продовжити навчання.

ЄС вже запровадив санкції проти понад 50 осіб, причетних до викрадення дітей. Голова Єврокомісії зазначила, що понад 1,5 млн українських дітей наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях.