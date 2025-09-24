Google запустила в Україні новий план передплати Google AI Plus

Компанія Google оголосила про запуск в Україні нового плану передплати — Google AI Plus. Цей пакет надасть користувачам розширений доступ до інструментів штучного інтелекту. Про це йдеться в офіційному блозі Google Україна.

Що входить до пакету Google AI Plus

План Google AI Plus покликаний підвищити продуктивність та креативність користувачів. Він включає:

Вищі ліміти для моделі створення та редагування зображень (Nano Banana) у застосунку Gemini

Більше доступу до моделі генерації відео від Google (Veo 3 Fast) безпосередньо в застосунку Gemini, а також в інструментах для створення зображень та кінофільмів Whisk і Flow

Доступ до Gemini безпосередньо в Gmail, Docs, Sheets та інших програмах

Сховище на 200 ГБ для Google Фото, Диска й Gmail

Крім того, користувачі можуть ділитися своєю підпискою з іншими членами родини (до п'яти осіб).

Ціна

Пакет передплати Google AI Plus доступний в Україні вже сьогодні, 24 вересня, за 224,99 грн на місяць. Для нових користувачів діє знижка 50% на перші шість місяців — 114,99 грн на місяць.