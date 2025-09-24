Multi від Мінфін
24 вересня 2025, 14:41

Мільярдер Пітер Тіль попередив, що страх перед ШІ прискорить прихід Антихриста

Впливовий мільярдер та інвестор Пітер Тіль протягом останнього року активно ділиться своїм баченням біблійних пророцтв, переплітаючи їх з технологіями та геополітикою. У своїй серії лекцій він стверджує, що опозиція до технологічного прогресу та спроби жорстко регулювати штучний інтелект можуть прискорити прихід Антихриста. Про це пише WSJ.

Впливовий мільярдер та інвестор Пітер Тіль протягом останнього року активно ділиться своїм баченням біблійних пророцтв, переплітаючи їх з технологіями та геополітикою.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Теологія Тіля

Згідно з баченням Тіля, яке він викладає на закритій серії лекцій у Сан-Франциско, кінець світу може відбутися за таким сценарієм:

  • Людство зіткнеться з реальними екзистенційними загрозами: ядерна війна, екологічна катастрофа, біозброя та автономні роботи-вбивці, керовані ШІ.
  • Для боротьби з цими загрозами та для забезпечення «миру та безпеки» буде створено єдиний світовий уряд.
  • Саме цей тоталітарний авторитарний режим, на думку Тіля, і стане сучасним втіленням Антихриста — особистого супротивника Бога, що з'явиться перед кінцем світу.

Роль технологій та «третій шлях»

Ключова та дещо парадоксальна теза Тіля полягає в ролі технологій. Він вважає, що страх перед ШІ та спроби його жорстко регулювати є помилкою. Саме це, на його думку, і призведе до виникнення криз, які дадуть поштовх до створення єдиного світового уряду-Антихриста.

Натомість він пропонує «третій шлях»: людство має продовжувати науковий прогрес, щоб уникнути як самознищення через технології, так і поглинання тоталітарною владою.

Релігія в Кремнієвій долині

Виступи Тіля є частиною ширшого тренду, коли провідні фігури Кремнієвої долини дедалі відкритіше говорять про свою віру. Серед них — колишній CEO Intel Пет Гелсінгер, голова Y Combinator Гаррі Тан та Ілон Маск.

Лекції Тіля організовані некомерційною організацією ACTS 17 («Визнаючи Христа в Технологіях та Суспільстві»), яку заснували подружжя Стівенс, близьке до Тіля та його бізнесу. Їхня мета — створити простір для обговорення релігії та технологій.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
EvilReptiloid
EvilReptiloid
24 вересня 2025, 14:52
Буквально вірити в туманні біблійні пророцтва — це звичайно невігластво. Але якщо він ліваків вважає Антихристом, то він недалекий від істини. Чим я довше спостерігаю за цими персонажами, тим від них сильніше тхне сіркою, прямо як із пекельного котла.
Три літри
Три літри
24 вересня 2025, 15:48
Новини на фінансовому сайті…

Що далі, гороскопи?
