Мільярдер Пітер Тіль попередив, що страх перед ШІ прискорить прихід Антихриста

Впливовий мільярдер та інвестор Пітер Тіль протягом останнього року активно ділиться своїм баченням біблійних пророцтв, переплітаючи їх з технологіями та геополітикою. У своїй серії лекцій він стверджує, що опозиція до технологічного прогресу та спроби жорстко регулювати штучний інтелект можуть прискорити прихід Антихриста. Про це пише WSJ.

Теологія Тіля

Згідно з баченням Тіля, яке він викладає на закритій серії лекцій у Сан-Франциско, кінець світу може відбутися за таким сценарієм:

Людство зіткнеться з реальними екзистенційними загрозами: ядерна війна, екологічна катастрофа, біозброя та автономні роботи-вбивці, керовані ШІ.

Для боротьби з цими загрозами та для забезпечення «миру та безпеки» буде створено єдиний світовий уряд.

Саме цей тоталітарний авторитарний режим, на думку Тіля, і стане сучасним втіленням Антихриста — особистого супротивника Бога, що з'явиться перед кінцем світу.

Роль технологій та «третій шлях»

Ключова та дещо парадоксальна теза Тіля полягає в ролі технологій. Він вважає, що страх перед ШІ та спроби його жорстко регулювати є помилкою. Саме це, на його думку, і призведе до виникнення криз, які дадуть поштовх до створення єдиного світового уряду-Антихриста.

Натомість він пропонує «третій шлях»: людство має продовжувати науковий прогрес, щоб уникнути як самознищення через технології, так і поглинання тоталітарною владою.

Релігія в Кремнієвій долині

Виступи Тіля є частиною ширшого тренду, коли провідні фігури Кремнієвої долини дедалі відкритіше говорять про свою віру. Серед них — колишній CEO Intel Пет Гелсінгер, голова Y Combinator Гаррі Тан та Ілон Маск.

Лекції Тіля організовані некомерційною організацією ACTS 17 («Визнаючи Христа в Технологіях та Суспільстві»), яку заснували подружжя Стівенс, близьке до Тіля та його бізнесу. Їхня мета — створити простір для обговорення релігії та технологій.