24 вересня 2025, 14:10

У рф підвищують ПДВ для фінансування війни

Міністерство фінансів росії запропонувало законопроєкт про підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 22%. Про це повідомляє російський «Интерфакс».

Міністерство фінансів росії запропонувало законопроєкт про підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 22%.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Підвищення ставки

Ставку податку підвищать з 1 січня 2026 року.

У Мінфіні рф зазначили, що «кошти, які принесе підвищення ПДВ, в першу чергу призначені для забезпечення фінансування оборони і безпеки».

Раніше повідомляли, що проєкт бюджету рф планують подати до парламенту 29 вересня. Його ключові параметри узгоджуються з путіним заздалегідь і навряд чи будуть істотно змінені під час формального розгляду в Держдумі.

росія, яка вже четвертий рік веде війну проти України, цього року підвищила податки на доходи фізичних осіб і корпоративні податки. Однак уряду все одно довелося втричі збільшити прогноз дефіциту федерального бюджету до 1,7% від валового внутрішнього продукту (ВВП) у травні.

За словами анонімного чиновника, якого цього місяця цитували державні ЗМІ, тепер очікується, що цей показник буде перевищено. Також під загрозою опиняється і плановий дефіцит у 0,9% ВВП на 2026 рік, закладений у торішньому бюджетному законі.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Я. ..
Я. ..
24 вересня 2025, 14:53
#
*** Кацапи, коли вже в них якась ядерна бомба вибухне на їх території
+
+15
3212242
3212242
24 вересня 2025, 16:05
#
Значить скоро й у нас. Недолуга влада обожнює копіювати з-за поребрика і вже не раз палилась, як для прикладу «одиночними пікетами».
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
