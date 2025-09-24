ЄЦБ назвав орієнтовну дату запуску цифрового євро — середина 2029 року

Європейський центральний банк (ЄЦБ) орієнтується на середину 2029 року як на можливу дату запуску цифрового євро — цифрового еквівалента готівки для щоденних розрахунків. Про це повідомив член виконавчої ради ЄЦБ П'єро Чіполлоне, пише Crypto Briefing.

Етапи впровадження

Наприкінці 2023 року проєкт цифрового євро увійшов у так звану «підготовчу фазу». Цей етап включає:

Технічну розробку платформи.

Створення законодавчої бази на рівні ЄС для забезпечення відповідності правилам приватності та боротьби з відмиванням грошей.

Проведення консультацій, за підсумками яких остаточний дизайн цифрового євро має бути визначений до 2026 року.

Лише після завершення цих етапів та ухвалення відповідних політичних рішень може відбутися запуск.

Глобальний контекст

Цей крок ЄЦБ є частиною глобальної тенденції. Станом на 2025 рік понад 130 країн світу досліджують або розробляють власні цифрові валюти центральних банків (CBDC). Найбільш просунутим є проєкт Китаю: його цифровий юань, запущений ще у 2020 році, вже обробив транзакцій на мільярди доларів. Цей глобальний рух є відповіддю на поступове зменшення використання готівки та поширення цифрових платежів.