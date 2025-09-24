ШІ у «Дії» обробляє понад 85% звернень громадян — Федоров

Штучний інтелект (ШІ) у службі підтримки «Дії» значно підвищив ефективність роботи, обробляючи понад 85% запитів користувачів. Завдяки цій технології, громадяни отримують відповіді на свої запити за лічені секунди. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

За словами Федорова, ШІ-консультант уже самостійно та правильно відповідає на 85% запитів. Це дозволяє надавати консультації щодо понад 150 державних послуг без залучення операторів.

Час очікування відповіді становить до 5 секунд. Система самостійно розпізнає суть питання, а складні випадки переадресовує фахівцям. ШІ-консультант працює цілодобово, обробивши вже понад 350 тисяч діалогів.

Навантаження на операторів служби підтримки зменшилося на 79%, оскільки вони тепер обробляють лише 10−15% унікальних і складних звернень. Кількість ситуацій, коли користувачі не могли додзвонитися («оператори зайняті»), знизилася майже до нуля.

За словами Федорова, основна мета команди — не лише покращити швидкість, але й проаналізувати причини звернень, щоб зменшити їх кількість у майбутньому та підвищити рівень задоволеності користувачів до 90%.