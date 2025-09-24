США і Британія регулюють цифрові активи, Tether планує залучити $20 млрд інвестицій: що нового

США та Британія створюють спільну групу для регулювання цифрових активів

Велика Британія та Сполучені Штати оголосили про створення «трансатлантичної робочої групи для ринків майбутнього». Її основна мета — посилити співпрацю в регулюванні цифрових активів та розвивати ринки капіталу. Про це повідомляє Financial Times.

Основні деталі та плани:

Створення групи: Рішення про запуск групи було ухвалено під час зустрічі міністерки фінансів Великої Британії Рейчел Рівз та міністра фінансів США Скотта Бессента.

Напрямки роботи: Робоча група зосередиться на коротко- та середньострокових варіантах співпраці. Вона також працюватиме над «зменшенням бар'єрів для британських та американських компаній, які залучають капітал транскордонно».

Склад групи: До її складу увійдуть представники міністерств фінансів обох країн, а також регулятори, відповідальні за ринки капіталу та цифрові активи.

Терміни: Очікується, що перші рекомендації будуть представлені протягом 180 днів.

Цей крок підкреслює зростаючу важливість міжнародного співробітництва у сфері фінансових технологій та регулювання ринку цифрових активів.

Web3-гаманець Rainbow оголосив про випуск токена та плани щодо поглинання Clanker

Некастодіальний гаманець Rainbow зробив дві важливі заяви: про запуск власного токена RNBW та про намір придбати криптопроєкт Clanker.

Rainbow випустить токен RNBW, виділивши на нього 4% від загальної емісії. Ця частка складатиме близько 20% від обсягу, що буде в обігу на момент запуску.

Гаманець опублікував пропозицію щодо поглинання лаунчпаду Clanker. Ця новина була позитивно сприйнята ринком: ціна токена CLANKER миттєво зросла на 70% (з $28 до $48).

Незважаючи на подальший відкат ціни токена CLANKER до $32,57, такий різкий стрибок свідчить про схвалення спільнотою потенційної угоди.

Tether планує залучити до $20 мільярдів та досягти оцінки в $500 мільярдів

Компанія Tether, яка випускає найбільший у світі стейблкоїн USDT, веде переговори з інвесторами щодо залучення від $15 до $20 млрд. Це фінансування може підняти оцінку компанії до $500 млрд, що поставить її в один ряд з такими технологічними гігантами, як OpenAI та SpaceX. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерел, Tether готова запропонувати інвесторам близько 3% своїх акцій. Йдеться про випуск нового капіталу, а не про продаж існуючих акцій.

Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно підтвердив, що компанія вивчає можливість залучення коштів. Він зазначив, що інвестиції будуть спрямовані на розширення стратегії компанії не лише у сфері стейблкоїнів, а й у таких напрямках, як штучний інтелект (ШІ), торгівля сировиною, енергетика, комунікації та медіа.

Переговори перебувають на ранній стадії, тому фінальні цифри можуть змінитися. Консультантом у процесі виступає компанія Cantor Fitzgerald.

Це потенційно безпрецедентна угода для крипторинку, оскільки вона може значно підвищити статус Tether. Наразі капіталізація USDT становить понад $172 млрд, тоді як його найближчий конкурент, USDC від компанії Circle, має обсяг близько $74 млрд.

Ціна FTT зросла на 55% через пост в акаунті Сема Бенкмана-Фріда

Ціна токена FTT миттєво злетіла на понад 55% після появи нового поста в X на акаунті колишнього CEO криптобіржіFTX Сема Бенкмана-Фріда. Це була перша публікація з березня 2025 року, що викликало ажіотаж серед інвесторів.

Однак невдовзі з’ясувалося, що пост написав не сам Бенкман-Фрід, а його друг, який веде акаунт від його імені. Це спростування призвело до падіння ціни токена FTT, і наразі його вартість становить близько $0,99.