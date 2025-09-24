Multi від Мінфін
24 вересня 2025, 12:32

США і Британія регулюють цифрові активи, Tether планує залучити $20 млрд інвестицій: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.

США та Британія створюють спільну групу для регулювання цифрових активів

Велика Британія та Сполучені Штати оголосили про створення «трансатлантичної робочої групи для ринків майбутнього». Її основна мета — посилити співпрацю в регулюванні цифрових активів та розвивати ринки капіталу. Про це повідомляє Financial Times.

Основні деталі та плани:

  • Створення групи: Рішення про запуск групи було ухвалено під час зустрічі міністерки фінансів Великої Британії Рейчел Рівз та міністра фінансів США Скотта Бессента.
  • Напрямки роботи: Робоча група зосередиться на коротко- та середньострокових варіантах співпраці. Вона також працюватиме над «зменшенням бар'єрів для британських та американських компаній, які залучають капітал транскордонно».
  • Склад групи: До її складу увійдуть представники міністерств фінансів обох країн, а також регулятори, відповідальні за ринки капіталу та цифрові активи.
  • Терміни: Очікується, що перші рекомендації будуть представлені протягом 180 днів.

Цей крок підкреслює зростаючу важливість міжнародного співробітництва у сфері фінансових технологій та регулювання ринку цифрових активів.

Web3-гаманець Rainbow оголосив про випуск токена та плани щодо поглинання Clanker

Некастодіальний гаманець Rainbow зробив дві важливі заяви: про запуск власного токена RNBW та про намір придбати криптопроєкт Clanker.

Rainbow випустить токен RNBW, виділивши на нього 4% від загальної емісії. Ця частка складатиме близько 20% від обсягу, що буде в обігу на момент запуску.

Гаманець опублікував пропозицію щодо поглинання лаунчпаду Clanker. Ця новина була позитивно сприйнята ринком: ціна токена CLANKER миттєво зросла на 70% (з $28 до $48).

Незважаючи на подальший відкат ціни токена CLANKER до $32,57, такий різкий стрибок свідчить про схвалення спільнотою потенційної угоди.

Читайте також: Інвестиції-2025: від готівки до крипти — які інструменти вибрати українцям

Tether планує залучити до $20 мільярдів та досягти оцінки в $500 мільярдів

Компанія Tether, яка випускає найбільший у світі стейблкоїн USDT, веде переговори з інвесторами щодо залучення від $15 до $20 млрд. Це фінансування може підняти оцінку компанії до $500 млрд, що поставить її в один ряд з такими технологічними гігантами, як OpenAI та SpaceX. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За інформацією джерел, Tether готова запропонувати інвесторам близько 3% своїх акцій. Йдеться про випуск нового капіталу, а не про продаж існуючих акцій.

Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно підтвердив, що компанія вивчає можливість залучення коштів. Він зазначив, що інвестиції будуть спрямовані на розширення стратегії компанії не лише у сфері стейблкоїнів, а й у таких напрямках, як штучний інтелект (ШІ), торгівля сировиною, енергетика, комунікації та медіа.

Переговори перебувають на ранній стадії, тому фінальні цифри можуть змінитися. Консультантом у процесі виступає компанія Cantor Fitzgerald.

Це потенційно безпрецедентна угода для крипторинку, оскільки вона може значно підвищити статус Tether. Наразі капіталізація USDT становить понад $172 млрд, тоді як його найближчий конкурент, USDC від компанії Circle, має обсяг близько $74 млрд.

Ціна FTT зросла на 55% через пост в акаунті Сема Бенкмана-Фріда

Ціна токена FTT миттєво злетіла на понад 55% після появи нового поста в X на акаунті колишнього CEO криптобіржіFTX Сема Бенкмана-Фріда. Це була перша публікація з березня 2025 року, що викликало ажіотаж серед інвесторів.

Однак невдовзі з’ясувалося, що пост написав не сам Бенкман-Фрід, а його друг, який веде акаунт від його імені. Це спростування призвело до падіння ціни токена FTT, і наразі його вартість становить близько $0,99.

Джерело: Мінфін
