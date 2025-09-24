Multi від Мінфін
24 вересня 2025, 11:15

Київські ТРЦ б’ють рекорди: хто заробив найбільше у першому півріччі 2025-го

За перше півріччя 2025 року 5 найбільших столичних ТЦ згенерували 2,8 млрд доходу. Лідером за доходом став ТЦ Respublica Park, згенерувавши 851 млн доходу, з поміж усіх 5 ТЦ найбільший прибуток у розмірі 44,7 млн грн отримав київський ТРЦ Lavina Mall. Про це йдеться в дослідженні VKURSI.

За перше півріччя 2025 року 5 найбільших столичних ТЦ згенерували 2,8 млрд доходу.

Blockbuster Mall, що працює через ТОВ «Інвестбуд гарант», має площу 450 тис. м².
У 2024 році торговий центр отримав дохід 270,2 млн грн, однак завершив рік із збитком у 460 млн грн.

За перше півріччя 2025 року дохід склав 146,8 млн грн (54,3% від показника всього 2024-го), а чистий результат — збиток у 15 млн грн.

ТРЦ Respublika Park (300 тис. м², ТОВ «ТРЦ Республіка») у 2024 році задекларував дохід 1,5 млрд грн та прибуток 47,3 млн грн.

У першому півріччі 2025-го дохід зріс до 851,5 млн грн (56,8% від річного обсягу 2024 року). Водночас фінансовий результат змінився у гірший бік — зафіксовано збиток у 19,6 млн грн.

Lavina Mall має загальну площу 170 тис м², працює під юридичною особою «ТРЦ Лавина». Дохід у 2024 році сягнув — 1,8 млрд грн, а прибуток — всього 184 тис грн. Виручка в першому півріччі 2025 — 774 млн грн (43% від обсягу за 2024 рік), а прибуток — 44,7 млн грн.

ТРЦ Dream Town (167 тис. м², ТОВ «Віта Верітас») у 2024 році задекларував дохід 684,2 млн грн при збитку 17,5 млн грн.

Проте у першому півріччі 2025-го ситуація покращилася: дохід склав 362,4 млн грн (53% від рівня 2024 року), а фінансовий результат вийшов у «плюс» — прибуток 2,8 млн грн.

ТРЦ Ocean Plaza (165 тис. м², ТОВ ТОВ «ІС «Либідь») у 2024 році отримав дохід 1,1 млрд грн, але завершив рік зі значним збитком — 1,4 млрд грн.

У першому півріччі 2025 року дохід становив 733,8 млн грн (66,7% від рівня попереднього року). Водночас збитки скоротилися, але залишилися суттєвими — 130 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
