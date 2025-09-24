Multi від Мінфін
24 вересня 2025, 9:37

ФРС перебуває у складній ситуації через ризик посилення інфляції — Пауелл

Федеральна резервна система (ФРС) США перебуває в складній ситуації через ризики прискорення інфляції, що зберігаються, заявив голова американського Ц Б Джером Пауелл в ході заходу в Провіденсі.

Федеральна резервна система (ФРС) США перебуває в складній ситуації через ризики прискорення інфляції, що зберігаються, заявив голова американського Ц Б Джером Пауелл в ході заходу в Провіденсі.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниУ той самий час слабке зростання зайнятості викликає занепокоєння щодо стану ринку праці.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У той самий час слабке зростання зайнятості викликає занепокоєння щодо стану ринку праці.

«Короткострокові ризики для інфляції зміщені у бік підвищення, а ризики для зайнятості — у бік зниження, що створює складну ситуацію», — сказав він, повторивши формулювання, використане минулого тижня, коли Федрезерв знизив базову процентну ставку на 25 базисних пунктів. Поточна ставка в діапазоні 4−4,25% річних, як і раніше, вважається досить високою, щоб протистояти ціновому тиску в економіці, але «дає нам хороші можливості для реагування на потенційні економічні зміни», — вважає Пауелл.

«Якщо ми пом'якшуватимемо ставки надто агресивно, ми можемо залишити боротьбу з інфляцією незавершеною, і нам доведеться пізніше змінити курс, щоб повністю повернутися до інфляції в 2%. Якщо ми зберігатимемо обмежувальну політику занадто довго, ринок праці може надмірно ослабнути», — сказав Пауелл.

Читайте також: ФРС вперше з грудня знизила відсоткову ставку

Він погодився з тим, що зростання робочих місць в економіці країни в останні три місяці було нижчим від рівня, необхідного для збереження безробіття без зміни. Однак інші показники зайнятості були «загалом стабільними», сказав голова ФРС.

Він зазначив, що підвищення імпортних мит, ймовірно, призведе до трохи вищої інфляції протягом кількох кварталів. За його словами, хоча цей вплив, швидше за все, зійде нанівець, потрібен час, і ФРС має «зробити так, щоб одноразове підвищення цін не перетворилося на постійну інфляційну проблему».

За його словами, у серпні інфляція (індекс CPI) у країні може становити 2,7%, базова інфляція (індекс Core CPI) — 2,3%. Це перевищує показники за місяць минулого року.

Також голова Федрезерва сказав, що зростання споживчих витрат сповільнилося, тоді як компанії заявляють, що невизначеність обмежує перспективи.

Пауелл не дав жодних натяків на те, чи підтримає він зниження ставки на наступному засіданні ФРС у жовтні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
