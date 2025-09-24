Ціни на каву впали на очікуваннях зустрічі Трампа та президента Бразилії

Вартість грудневого ф'ючерсу на кавові зерна сорту арабіка (Arabica) 23 вересня на мінімумі впала на 4,88% і досягла $3,49 за фунт ($7,7 за кілограм), свідчать дані торгів на біржі ICE. Попереднього разу нижче за цей рівень котирування були 20 серпня.

Падіння цін

Ціни на арабіку прискорили падіння після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться із президентом Бразилії Луїсом Інасіу Лула да Сілва, пише Bloomberg. Це посилило надії на прогрес у укладенні торгової угоди, що може потенційно послабити дефіцит постачання кави до США.

Як зазначає Bloomberg, мита змушують інвесторів та бразильських виробників виявляти обережність. Постачання кави з країни скоротилося, а його кількість на біржових складах продовжує зменшуватися.

Ще однією причиною зниження котирувань агентство називає погодні умови: у Бразилії продовжують йти дощі, а це покращує прогнози щодо врожаю.

Нагадаємо

Минулого року ціни на каву злетіли майже на 70%, а з початку 2025-го додали ще більше 10%. Котирування зростали на побоюваннях дефіциту через посуху у Бразилії, яка є одним із найбільших постачальників цього сорту у світі.

З травня по серпень 2024 року деякі ключові сільськогосподарські райони країни зіткнулися із посушливою погодою з 1981 року. Це також знизило перспективи врожаю арабіки в Бразилії цього сезону.