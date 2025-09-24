Земельний податок: місцеві бюджети вже отримали 29,7 млрд гривень

Протягом січня — серпня 2025 року місцеві бюджети отримали 29,7 млрд грн плати за землю. На розвиток своїх громад платники спрямували на 14,5 %, або на 3,7 млрд грн більше, ніж у відповідний період минулого року. Тоді надходження склали майже 26 млрд гривень, про це йдеться у повідомленні ДПС.

Лідери сплати податку

Дніпропетровщина — 5,2 млрд грн,

Київ — 4,2 млрд грн,

Одещина — 2,6 млрд грн,

Львівщина — 2 млрд гривень.

Плата за землю

Плата за землю — обов’язковий платіж у складі податку на майно. Він включає в себе земельний податок або орендну плату за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Згідно з нормами Податкового кодексу України власники землі та землекористувачі сплачують за землю з дня державної реєстрації права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення таких прав, плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.