23 вересня 2025, 19:20

Ділова активність у США сповільнюється — S&P Global

Ділова активність у США у вересні розширювалася найповільнішими темпами за останні три місяці. Водночас охолодження попиту обмежило здатність компаній підвищувати ціни, щоб компенсувати вплив мит та зростання витрат. Про це у вівторок, 23 вересня, повідомляє Bloomberg із посиланням на дані індексу S&P Global.

Ділова активність у США у вересні розширювалася найповільнішими темпами за останні три місяці.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ключові показники звіту

Зведений індекс ділової активності (PMI) у вересні впав на 1 пункт до 53,6. (Значення вище 50 вказує на розширення).

Звіт показав суперечливу динаміку цін:

  • Вхідні ціни (вартість матеріалів та сировини) для компаній зросли до чотиримісячного максимуму, зокрема, через мита.
  • Відпускні ціни (ціни, які компанії встановлюють для споживачів) зросли найповільніше з квітня.

«Хоча мита знову були названі причиною вищих вхідних витрат, кількість компаній, здатних підвищити відпускні ціни, щоб перекласти ці витрати на клієнтів, зменшилася. Це натякає на зменшення прибутків, але є добрим знаком для сповільнення інфляції», — зазначив Кріс Вільямсон, головний бізнес-економіст S&P Global.

Охолодження попиту

Звіт також зафіксував найповільніше за три місяці зростання нових замовлень, а індекс зайнятості впав до п'ятимісячного мінімуму. У виробників також спостерігалося найбільше накопичення запасів готової продукції з 2007 року.

Попри поточне сповільнення, компанії висловили більший оптимізм щодо перспектив на рік уперед, частково через очікування зниження процентних ставок.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
