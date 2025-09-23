Курси долара та євро зросли у вівторок, 23 вересня, під час міжбанківських торгів. Американська та європейські валюти подорожчали на 5−7 копійок. Про це свідчать дані «Мінфіну».
23 вересня 2025, 17:40
Долар та євро зросли на міжбанківських торгах у вівторок
|
Відкриття 23 вересня
|
Закриття 23 вересня
|
Зміни
|
41,37/41,40
|
41,42/41,45
|
5/5
|
48,80/48,83
|
48,87/48,89
|
7/6
Середній курс у банках: 41,10−41,60 грн/долар, 48,42−49,15 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,25−41,30, євро — 48,75−48,95 грн.
Джерело: Мінфін
