У серпні 2025 року середня відсоткова ставка за гривневими кредитами для бізнесу знизилася до 15,1% річних. Це значне падіння порівняно з липнем, коли ставка сягала 16,9%. Востаннє такі низькі показники фіксувалися наприкінці минулого року. Про це свідчать дані НБУ, повідомляє Інтерфакс-Україна.
23 вересня 2025, 18:34
Гривневі кредити для бізнесу подешевшали до 15,1% — НБУ
Ключові зміни
Корпоративний сектор
- Гривневі кредити: Ставка знизилася до 15,1%.
- Валютні кредити: Ставка залишилася без змін — 5,9%.
- Депозити: Ставка за гривневими депозитами для бізнесу залишилася на рівні 10,2%, а за валютними — знизилася до 0,64%.
Населення
- Гривневі кредити: Ставка залишилася стабільною — 36,2%.
- Депозити: Середня ставка за гривневими депозитами зросла на 0,1% до 11%, а за валютними — на 0,07% до 1,01%.
Міжбанківський ринок
- Середня ставка за міжбанківськими кредитами збільшилася на 0,8% і досягла 16,5%, компенсувавши падіння, яке спостерігалося у липні.
- Ставка за кредитами овернайт зросла на 0,7% — до 15,5%.
Нагадаємо
Національний банк України у березні 2025 року підвищив облікову ставку на 1 відсотковий пункт — до 15,5% річних, але потім чотири рази зберігав її на цьому рівні, востаннє — 11 вересня.
Джерело: Мінфін
