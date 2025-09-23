Гривневі кредити для бізнесу подешевшали до 15,1% — НБУ

У серпні 2025 року середня відсоткова ставка за гривневими кредитами для бізнесу знизилася до 15,1% річних. Це значне падіння порівняно з липнем, коли ставка сягала 16,9%. Востаннє такі низькі показники фіксувалися наприкінці минулого року. Про це свідчать дані НБУ, повідомляє Інтерфакс-Україна.