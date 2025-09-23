Кібератака змусила Jaguar Land Rover зупинити виробництво на місяць

Британський автогігант Jaguar Land Rover (JLR), що належить індійській компанії Tata Motors, продовжив закриття своїх заводів до 1 жовтня через масштабну кібератаку, яка паралізувала виробничі процеси. Це вже третє продовження простою, що почався на початку вересня, повідомляє Reuters.

За словами представників компанії, зупинка виробництва дозволить фахівцям завершити розслідування інциденту та підготувати план для поступового відновлення роботи.

Фінансові втрати та вплив на економіку

За оцінками експертів, JLR, яка випускає близько 1 000 автомобілів на день, щоденно втрачає десятки мільйонів фунтів стерлінгів. Більшість із 33 000 співробітників компанії відправлено додому.

Простій Jaguar Land Rover створює серйозні проблеми для малих і середніх підприємств у ланцюгу постачання, які підтримують близько 104 000 робочих місць по всій країні.

Британський уряд уже висловив занепокоєння та пообіцяв допомогти постраждалим компаніям. Міністр у справах бізнесу Пітер Кайл планує зустрітися з представниками JLR, щоб обговорити можливі шляхи підтримки.

Економісти зазначають, що кібератака на Jaguar Land Rover завдає удару по всьому британському виробничому сектору. Згідно з опитуванням S&P Global, вже спостерігається зниження загального обсягу виробництва, оскільки заводи, що працюють з JLR, змушені скорочувати свою діяльність.

Що відомо про атаку

Кібератаку на JLR здійснила хакерська група «Scattered Lapsus$ Hunters», яка взяла на себе відповідальність за злом. Ця ж група раніше атакувала інші великі британські компанії, зокрема мережі Marks & Spencer та Co-op. Хоча JLR стверджує, що кошти клієнтів не постраждали, компанія підтвердила витік деяких внутрішніх даних.

JLR працює над відновленням

Jaguar Land Rover наразі працює над планом відновлення виробництва, який має розпочатися поетапно. Компанія перепросила за незручності, спричинені простоєм, і пообіцяла інформувати про подальший розвиток подій. Профспілка Unite вже закликала уряд надати підтримку компаніям-постачальникам, щоб уникнути скорочення робочих місць.