Нацбанк оштрафував ПрАТ «Українська транспортна страхова компанія» на 64 000 грн за несвоєчасне подання звітності відповідно до правил НБУ. Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.
23 вересня 2025, 19:33
НБУ оштрафував «Українську транспортну страхову компанію»
Деталі
Захід впливу у вигляді накладення штрафу у розмірі 64 000,00 грн застосовано до ПрАТ «УТСК» за подання до Національного банку файлів звітності з порушенням строків, визначених Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку, затвердженими постановою Правління Національного банку від
ПрАТ «УТСК» зобов’язане сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності цим рішенням.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі