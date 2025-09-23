НБУ оштрафував «Українську транспортну страхову компанію»

Нацбанк оштрафував ПрАТ « Українська транспортна страхова компанія » на 64 000 грн за несвоєчасне подання звітності відповідно до правил НБУ . Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.

Деталі

Захід впливу у вигляді накладення штрафу у розмірі 64 000,00 грн застосовано до ПрАТ «УТСК» за подання до Національного банку файлів звітності з порушенням строків, визначених Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку, затвердженими постановою Правління Національного банку від 25.11.2021 № 123 (зі змінами).

ПрАТ «УТСК» зобов’язане сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності цим рішенням.