Загальна сума вкладів в українських банках за місяць зросла майже на 10 мільярдів

Станом на 1 вересня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включно з ФОПами, досягла 1,492 трлн грн. Це майже на 10 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зокрема протягом серпня на 4,5 млрд грн зросла сума вкладів фізичних осіб-підприємців і склала 172,2 млрд грн.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 вересня 2025 року:

вклади у національній валюті - 976,9 млрд грн (+17,2 млрд грн за серпень 2025 року);

вклади в іноземній валюті - 515,1 млрд грн (-7,8 млрд грн за серпень 2025 року).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 вересня 2025 року становила 3,1%, а в структурі суми вкладів — 11,5%.

На 1 вересня 2025 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:

Гарантії для вкладників

У Фонді гарантування нагадали, що на час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування вклади всіх фізичних осіб, включно з ФОПами, гарантуються на 100%. Після завершення цього тримісячного періоду максимальна сума гарантованого відшкодування становитиме 600 тисяч грн.