Китай пропонує центробанкам зберігати золоті резерви на своїй території

Китай прагне стати центром зберігання золотих резервів для іноземних держав, намагаючись зміцнити свої позиції на світовому ринку дорогоцінних металів та посилити глобальний вплив. Народний банк Китаю (НБК) через Шанхайську біржу золота активно заохочує центробанки дружніх країн купувати та зберігати злитки на китайській території. Про це у вівторок, 23 вересня, повідомляє Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нова інфраструктура для дедоларизації

За даними джерел, ці зусилля тривають протягом останніх місяців і вже привернули інтерес щонайменше однієї країни з Південно-Східної Азії.

Іноземні золоті резерви пропонується зберігати у сховищах, пов'язаних з Міжнародною радою Шанхайської біржі золота. Йдеться про нові закупівлі золота, а не про переміщення вже існуючих запасів з інших країн.

Цей крок є частиною ширшої стратегії Пекіна зі створення світової фінансової системи, менш залежної від долара та традиційних центрів торгівлі золотом, як-от Лондон, Нью-Йорк та Швейцарія. На тлі зростаючих геополітичних ризиків, коли країни активно скуповують золото як захисний актив, Китай пропонує себе як альтернативну «тиху гавань».

Реакція ринку та контекст

На тлі цієї новини спотові ціни на золото підскочили на 1,2%, оновивши історичний максимум і сягнувши позначки $3787 за унцію.

Сам Народний банк Китаю є одним із найактивніших покупців, збільшуючи свої золоті резерви десятий місяць поспіль. Водночас за офіційними даними, Китай посідає лише п'яте місце у світі за обсягом золотих резервів, значно поступаючись, наприклад, сховищам Банку Англії, де зберігається понад 5000 тонн світових резервів.