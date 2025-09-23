Служба зайнятості назвала професії з найбільшим попитом в Україні

З початку року Державна служба зайнятості запропонувала українцям 309 тисяч вакансій, що дозволило знайти роботу для 238 тисяч людей. Найбільший попит спостерігається на робітничі спеціальності, хоча по деяких з них кількість шукачів перевищує пропозицію. Про це повідомляє пресслужба відомства.