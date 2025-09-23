З початку року Державна служба зайнятості запропонувала українцям 309 тисяч вакансій, що дозволило знайти роботу для 238 тисяч людей. Найбільший попит спостерігається на робітничі спеціальності, хоча по деяких з них кількість шукачів перевищує пропозицію. Про це повідомляє пресслужба відомства.
23 вересня 2025, 17:55
Служба зайнятості назвала професії з найбільшим попитом в Україні
Топ-10 найбільш затребуваних професій
- Підсобний робітник: 15 тисяч вакансій, проте кількість шукачів (понад 18 тисяч) перевищує пропозицію.
- Водій автотранспортних засобів: понад 13 тисяч вакансій. Тут ситуація протилежна — попит роботодавців вищий, ніж кількість шукачів (10,6 тисячі).
- Продавець продовольчих товарів: понад 13 тисяч вакансій.
- Продавець-консультант: понад 9 тисяч вакансій.
- Кухар: майже 8,7 тисячі вакансій.
- Прибиральник службових приміщень: майже 8 тисяч вакансій.
- Бухгалтер: 6,7 тисячі вакансій.
- Вчитель: 4,7 тисячі вакансій, при цьому шукачів роботи вдвічі більше (7 тисяч).
- Швачка: 4,6 тисячі вакансій. Це одна з небагатьох професій, де кількість пропозицій перевищує кількість шукачів.
- Медична сестра (брат): майже 4,5 тисячі вакансій.
Рідкісні професії
Також існує перелік професій, які з’являються на ринку праці дуже нечасто. По одному випадку запитів від роботодавців були такі спеціальності, як завідувач оранжереї, начальник млина, математик, бандурист, готувач шампанського, ведучий дискотеки, а також вузькопрофільні майстри, інженери, техніки та електромеханіки.
