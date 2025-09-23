В Ужгороді будують завод з виробництва ліків на 80 мільйонів євро (фото)

В Україні, попри повномасштабну війну, продовжують реалізовувати великі інвестиційні проєкти. Один із них — будівництво нового заводу з виробництва лікарських препаратів з плазми крові в Ужгороді, яке завершене на 80%. Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі проєкту

Компанія-інвестор — «Біофарма Плазма». Загальний обсяг запланованих інвестицій становить близько 80 млн євро.

Промислові приміщення вже повністю збудовано, енергетична інфраструктура підключена. У жовтні розпочнеться монтаж виробничого обладнання, а пусконалагоджувальні роботи заплановані на кінець 2025 — початок 2026 року.

Першу чергу виробництва планують запустити в першій половині 2026 року. Спочатку завод випускатиме концентрати плазми, які відправлятимуть для подальшої обробки на підприємство в Білій Церкві. Згодом, після завершення другої черги будівництва, повний цикл виробництва буде здійснюватися в Ужгороді.

Новий завод зможе переробляти до 1,5 млн літрів плазми крові на рік, що вдвічі перевищить обсяги виробництва у Білій Церкві. Підприємство буде орієнтоване на експорт.

Робочі місця

Заплановано створення 150 нових робочих місць. Для підготовки фахівців компанія залучатиме спеціалістів зі свого підприємства в Київській області та співпрацюватиме з місцевими університетами.

За словами Дмитра Кисилевського, цей проєкт є яскравим прикладом стійкості та незламності українських промисловців, які продовжують розвивати економіку країни в умовах війни.