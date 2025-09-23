Польський ІТ-гігант Euvic Group придбав ще одну українську компанію

Польський ІТ-консорціум Euvic Group продовжує розширювати свою присутність в Україні, придбавши 51% акцій компанії Diya. Про це повідомили у Mergewave Capital, яка виступала радником в угоді. Суму операції сторони не розголошують, пише українська редакція Forbes.

Деталі угоди

Diya, що спеціалізується на впровадженні та підтримці ІТ-інфраструктур, збереже свій штат із понад 60 працівників. Компанія працюватиме під брендом Euvic Ukraine.

Представник Euvic Лукаш Чернецький зазначив, що ця угода відповідає глобальній стратегії групи щодо розширення в сегменті сервісних ІТ-рішень. Він підкреслив, що Diya повністю відповідає високим стандартам Euvic.

Співвласник Diya Анатолій Добринський вважає, що приєднання до Euvic Group відкриває нові можливості для швидшого розвитку та зростання.

Плани Euvic Group в Україні

Euvic Group вже інвестувала в чотири українські компанії: Exoft, Artkai, 7Devs та Lampa Software. Загалом Euvic Group прагне збільшити кількість своїх працівників в Україні до понад 1 000 осіб (наразі їх понад 500).

Для подальших придбань група шукає компанії, які відповідають певним критеріям:

Команди від 80 до 150 співробітників.

Засновники готові залишатися в бізнесі та розвиватися разом із Euvic Ukraine.

Компанія готова продати 51−60% своїх акцій.

Оцінка бізнесу в межах 3−5 EBITDA.

